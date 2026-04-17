Suntem în Vinerea Luminată, iar creștinii-ortodocşi sărbătoresc astăzi "Izvorul Tămăduirii". Este o zi care aminteşte de o minune a Maicii Domnului şi arată puterea vindecătoare a apei sfinţite. În bisericile din toată ţara credincioşii s-au strâns la Sfânta Liturghie şi preoţii au sfinţit Agheasma Mică. La Mănăstirea Dervent din județul Constanța, care poartă hramul sărbătorii de astăzi, oamenii au venit pentru a participa şi la procesiunea care se face către un izvor vindecător aflat în zonă.

Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii adună în fiecare an la Dervent mii de oameni veniți din toată țara, în speranța vindecării și a binecuvântării. Încă de la primele ore ale dimineții, credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie, urmată de slujba de sfințire a apei și de procesiunea către izvorul aflat în apropierea mănăstirii.

Locul este cunoscut pentru izvorul despre care credincioșii spun că are puteri tămăduitoare, iar mulți dintre pelerini vin aici pentru a lua agheasmă și pentru a se ruga pentru sănătate. Atmosfera este una de mare sărbătoare, iar autoritățile se așteaptă la trafic intens în zona mănăstirii pe tot parcursul zilei.

Ce semnifică Izvorul Tămăduirii

Articolul continuă după reclamă

Izvorul Tămăduirii este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, celebrată în fiecare an în vinerea din Săptămâna Luminată, imediat după Paște. Ziua este dedicată Maicii Domnului și este asociată cu puterea vindecătoare a apei sfințite.

Sărbătoarea amintește de o minune petrecută în apropiere de Constantinopol, unde, potrivit tradiției, Maica Domnului a îndrumat un credincios să găsească un izvor cu apă tămăduitoare. Apa acelui loc ar fi vindecat numeroși bolnavi, iar de atunci a rămas simbolul speranței și al vindecării.

În această zi, credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujba de sfințire a apei, cunoscută sub numele de Aghiasma Mică.

Tradiții și obiceiuri de Izvorul Tămăduirii

De-a lungul timpului, s-au păstrat numeroase tradiții populare legate de această sărbătoare:

Credincioșii iau apă sfințită de la biserică, despre care se spune că are puteri vindecătoare

În unele zone, oamenii merg la fântâni sau izvoare pentru a le curăța și a le sfinți

Se spune că este bine să te speli pe față cu aghiasmă pentru sănătate și noroc

Gospodarii stropesc casele, animalele și grădinile pentru protecție și belșug

În trecut, exista obiceiul de a face pomeni pentru cei bolnavi

Ce trebuie să faci în această zi

Sărbătoarea este considerată una cu încărcătură spirituală puternică, iar credincioșii respectă câteva gesturi simbolice:

participă la slujbă și iau aghiasmă

se roagă pentru sănătate și vindecare

consumă apă sfințită pe stomacul gol

evită conflictele și gândurile negative

fac fapte bune sau ajută persoane aflate în nevoie

Ce este bine să eviți

Deși nu este o zi cu interdicții foarte stricte, tradiția spune că ar fi bine:

să nu te cerți sau să porți ranchiună

să nu ignori semnificația religioasă a zilei

să nu tratezi cu superficialitate obiceiurile legate de apă și credință

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Veţi cumpăra mai puţin online din cauza taxelor suplimentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰