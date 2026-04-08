Programul Lidl de Paște 2026. Cum vor fi deschise supermarketurile în perioada 10-14 aprilie

Unul dintre cele mai mari lanțuri de supermarketuri din România, Lidl, şi-a anunțat programul magazinelor sale din perioada Paștelui ortodox.

de Redactia Observator

la 08.04.2026 , 13:20
În perioada 10 aprilie-14 aprilie, magazinele vor funcţiona după un program anume. 

Program Lidl de Paște 2026

  • Pe 10 aprilie, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 07:00 – 22:00. 
  • Sâmbătă, 11 aprilie 2026, programul va fi în intervalul 07:00 – 18:00;
  • Duminică, 12 aprilie și luni, 13 aprilie 2026: toate magazinele Lidl din țară vor fi închise.
  • Începând cu ziua de marți, 14 aprilie 2026, toate magazinele Lidl vor reveni la programul normal de funcționare.
