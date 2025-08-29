Sf. Alexandru, sărbătorit pe 30 august 2025. Cine a fost el

An de an, pe 30 august 2025 credincioşii ortodocşi îl prăznuiesc pe Sfântul Ierarh Alexandru , ocazie cu care numeroşi români îşi sărbătoresc şi ziua de nume.

Pe 30 august, totul este despre cei care poartă în special numele de Alexandru sau Alexandra, dar şi derivate ale acestora. Asta pentru că se face pomenirea Sfântului Ierarh Alexandru, patriarh al Constantinopolului în timpul Împăratului Constantin cel Mare (313-337).

Prăznuirea Sfântului Alexandru este de mare importanţă în ţara noastră, mai ales că mulţi români îşi sărbătoresc onomastica şi în onoarea celui care a dat acest nume, respectiv Sfântul Alexandru, episcop în Constantinopol în timpul împăratului Constantin cel Mare (313 - 337) şi un apărător neînfricat la credinţei creştine.

Se spune că Alexandru s-a născut într-o zonă care astăzi aparţine de Italia şi a trăit încă din tinereţe într-o mânăstire.

Renumele şi moartea Sf. Alexandru

Alexandru al Constantinopolului a încercat în mai multe rânduri să se ţină la distanţă de atacurile sarazinilor, alături de doi dintre ucenicii săi. A călătorit mult, în special în jurul Greciei, şi a ajuns vicar al bătrânului episcop Mitrofan al Bizanţului.

După moartea lui Mitrofan, Alexandru a fost timp de 23 de ani episcop al Bizanţului. A luptat cât a putut împotriva ereziei lui Arie, preot creştin din Alexandria, Egipt, dar de origini libiene. Alexandru a murit la Constantinopol, în 337, la vârsta de 73 de ani, şi a fost canonizat ca sfânt al Bisericii.

Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Alexandru

Pe lângă tradiţionalul mesaj de LA MULŢI ANI pe care îl adresaţi celor care îşi serbează ziua de nume, Alexandru, Alexandra, etc. există mai multe tradiţii şi obiceiuri de care puteţi ţine cont în această zi.

Printre altele se spune că, de Sf. Alexandru, nu este bine să-ţi vorbeşti aproapele de rău. De asemenea, se recomandă credincioşilor să fie milostivi cu cei năpăstuiţi de soartă şi se spune că ar fi bine să spunem în mod special rugăciunea Sfântului Alexandru.

Ce nume se sărbătoresc de Sf. Alexandru

Milioane de români îşi sărbătoresc ziua de nume de Sfântul Alexandru, în special pentru că Alexandru şi Alexandra sunt două dintre cele mai des întâlnite nume în ţara noastră. Şi chiar dacă ziua respectivă provine de la Sfântul Alexandru, episcop în Constantinopol, românii şi-au numit urmaşii Alexandru sau Alexandra şi în onoarea domnitorilor care au purtat acest nume de-a lungul timpului, precum Alexandru Ioan Cuza sau Alexandru cel Bun.

Pe lângă Alexandru şi Alexandra, de Sf. Alexandru îşi mai sărbătoresc ziua de nume şi românii care poartă nume precum Andra, Sandra, Lixandru, Alexandrina, Sandu, Sandrina, Sanda, Săndel, Saşa, Alexie, Alexis sau chiar Alessandro şi Alessandra.

Mesaje frumoase de La Mulţi Ani pentru Sf. Alexandru

Ca de obicei, când vine vorba de o onomastică, respectiv de o zi de nume, se fac tot felul de urări, însă de Sfântul Alexandru apare şi un număr relativ mare de urări despre care am putea spune că au un oarecare iz creştin.

Noi ne-am oprit la: "La Mulţi Ani, prieten(ă) dragă! Fie ca această zi să-ţi aducă numai fericire şi să-ţi îndeplinească dorinţele" şi "Îţi doresc o zi plină de surprize plăcute şi multe motive de zâmbet. La Mulţi Ani".

