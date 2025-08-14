15 august, zi de sărbătoare mare, dar și de mare confuzie. Se spune sau nu "La mulți ani"? În timp ce unii pregătesc urările, alții îi pomenesc pe cei care au trecut la cele veşnice, iar între religie și tradiție, românul rămâne nedumerit. În anumite regiuni, mai ales în Moldova, mâine o zi de pomenire, nu de celebrare.

Creştinii ortodocşi sărbătoresc an de an pe data de 15 august Sfânta Maria Mare sau Adormirea Maicii Domnului, prăznuită fiind trecerea în neființă a Fecioarei Maria.

Adormirea Maicii Domnului stârneşte în fiecare an adevărate polemici între români: spunem sau nu "la mulţi ani" de Sfânta Maria Mare? Dacă în mod normal sfinţii din calendar sunt sărbătoriţi în funcţie de data la care au trecut în nefiinţă, în cazul Fecioarei Maria situaţia diferă şi o găsim în calendar atât cu data naşterii, pe 8 septembrie, cât şi cu cea a morţii, pe 15 August. Iar din această cauză, mulţi oameni nu ştiu exact când să spună "la mulţi ani" celor care poarte numele Sfintei Maria.

Altfel spus, pornind de la faptul că este vorba despre Adormirea Maicii Domnului, deci trecerea în nefiinţă a Fecioarei Maria, se presupune că este mare păcat dacă spui La mulţi ani celor care poartă numele Sfintei Fecioare. Se zice că de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se pomenesc doar morţii, iar ziua onomastică poate fi sărbătorită doar pe 8 septembrie, atunci când Biserica sărbătoreşte Naşterea Maicii Domnului. Totul depinde însă de regiune, pentru că tradiţia diferă de la o zonă la alta.

Superstiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mare

De sărbătoarea Sfintei Maria Mare sunt legate şi unele superstiţii şi obiceiuri. Tradiţia populară spune că astăzi Maica Domnului ne vizitează casele, aşa că trebuie să lăsăm uşile şi ferestrele deschise pentru a o primi. Este complet interzis să spălăm în această zi pentru că altfel vom avea ghinion toată viaţa, iar bărbaţilor li se spune că este interzis să se tundă, pentru că dacă se tund vor cheli. Peste 2 milioane de români poartă numele sau derivate ale numelui Maria.

Ce nume româneşti sunt sărbătorite pe 15 august

În rândul bărbaților cel mai sărbătorit nume este Marian, aproximativ 318.846, iar în rândul femeilor este numele Maria 1.475.575. Printre numele de femei care se sărbătoresc de Adormirea Maicii Domnului se numără Marina, Mariana, Marinela, Marieta, Mirabela, Mari, Meri, Maricica, Marița, Marusia, Măriuca, Maricica, Mia, Mioara, iar printre cele de bărbaţi se numără Marian, Marin, Marinică, Marinel, Marinuș.

Mesaje de Sf. Maria 2025 pentru cei care îşi serbează onomastica

O sărbătorim pe Fecioara Maria şi te sărbătorim pe tine. Să rămâi mereu blândă, bună şi drăguţă cu toţi cei din jurul tău!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, să ai în viaţă numai flori, noroc şi bucurie! La Mulţi Ani!

Fie ca Sărbătoarea Sfintei Maria să îţi aducă în inimă pace, iubire, bucurie şi fericire!

De Sfânta Maria, îţi urăm ca numele ce-l porţi să-ţi fie ocrotitor şi călăuzitor în viaţă!

Multă sănătate, belşug şi fericire îţi doresc de Sfânta Maria, la mulţi ani! Cele mai ambiţioase dorinţe să ţi se împlinească, cele mai norocoase momente să te „lovească” şi cele mai dragi persoane să te însoţească, mereu! La mulţi ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori!

Zi sfântă de Sfântă Maria, zi sfântă, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

Ziua numelui tău este o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare ușor. Este ziua numelui tău. La Mulți Ani, Maria / Marian!

De Sfânta Maria, îţi urăm ca numele ce-l porţi să-ţi fie ocrotitor şi călăuzitor în viaţă!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, îţi doresc multă sănătate şi fericire. Să ai parte numai de zile senine şi însorite!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sf. Maria cât mai frumoasă!

Este o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ţi se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani, Maria!

De Sfânta Maria, toate gândurile mele bune şi întreaga mea inimă sunt toate pentru tine!

Întocmai ca Fecioara Maria al cărei nume îl porți, învață să ierți, să fii mai bun, mai înțelept, să mă ierți când greșesc şi să mă înveți să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani!''

Mesaje creştine de Adormirea Maicii Domnului

Fie că toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni. Îți doresc o zi de Sf. Maria cât mai frumoasă!

De Sfântă Maria, zi sfântă, să se răsfrângă asupra ta toată bunătatea şi dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

Fie că Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire și prosperitate. La mulţi ani!

