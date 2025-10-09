Campionatul European Echipe Seniori e LIVE în AntenaPLAY între 12 şi 19 octombrie. Programul României

Antena Meniu Search
Campionatul European Echipe Seniori se va desfăşura în perioada 12-19 octombrie, la Zadar, iar competiţia în care România se va afla pe tablourile masculin şi feminin va fi live în AntenaPLAY.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 16:32
“Echipa feminină a României, vicecampioana europeană en titre, este pe primul loc în clasamentul european din luna iunie. Echipa masculină este pe locul al șaselea în clasamentul european din luna iunie. La ultima ediție, din Malmo, tricolorii au avut un parcurs până în optimile de finală.”, se arată pe frtmromania.ro.

Pe tabloul feminin, România este favorita 1 şi echipa este formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia. Pe tabloul masculin, tricolorii sunt favoriţi 6 şi vor fi reprezentaţi de Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate.

Fetele sunt în Grupa A, alături de Luxemburg şi Ţara Galilor, în timp ce băieţii sunt în Grupa F, alături de Slovacia şi Olanda.

Programul României de pe tabloul feminin

  • România – Țara Galilor, duminică, ora 20:00
  • România – Luxemburg, luni, ora 20:00

Programul României de pe tabloul masculin

  • România – Olanda, duminică, ora 11:00
  • România – Slovacia, luni, ora 17:00
