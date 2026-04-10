Canada face din Campionatul Mondial de Fotbal sărbătoare naţională. Milioanele de fani care nu au prins un bilet pe stadion vor putea vedea meciurile pe ecrane uriaşe, amplasate în campusuri speciale, iar talentul la fotbal le va fi răsplătit cu premii. În schimb, hotelierii americani sunt supăraţi pentru că rezervările pentru perioada World Cup sunt sub aşteptări.

Cupa Mondială aduce 13 meciuri pe stadioanele din Toronto şi Vancouver. Oficiali locali, sprijiniţi de FIFA, au demarat deja acţiunea "Canada sărbătoreşte". Un proiect prin care meciurile vor putea fi urmărite pe ecrane gigant în 34 de comunităţi, toate la o distanţă de sub două ore de mers cu maşina pentru aproape trei sferturi din populaţia canadiană. În campusuri vor avea loc şi alte evenimente culturale dar şi concursuri de talent fotbalistic.

"Doar ne asigurăm că această Cupă Mondială este o sărbătoare pentru toată lumea. Și mă gândesc la generația de copii care vor crește simțind că fotbalul este unul dintre sporturile Canadei", a declarat Adam van Koeverden, secretarul de stat pentru Sport al Canadei.

"Nu toată lumea poate fi pe stadionul din Toronto sau Vancouver. Așadar, încercăm să aducem asta în comunităţile şi cluburile unde fotbalul este de bază. O sărbătoare unică. Cred că toată lumea se va bucura de ea", a declarat Peter Montopoli, responsabilul turneului de promovare.

Scandal la biletele CM 2026

Între timp, în Statele Unite, continuă scandalul biletelor. Pe lângă preţul piperat al biletelor, mulţi iubitori ai fotbalului susţin că au fost păcăliţi de hărţile stadioanelor folosite de FIFA în timpul vânzărilor iniţiale: au cumpărat bilete "premium", dar au descoperit ulterior că vor sta într-un colţ al stadionului sau în spatele porţii.

"Ceea ce este evident este că imaginile sunt o minciună. Şi ghiciţi ce? Nu se poate face nimic în privinţa asta. De altfel, lucrurile sunt mereu în schimbare. Aparent, FIFA încearcă să transforme un sfert din stadion în bilete de protocol", a declarat Zealand Shannon, youtuber american.

Nemulţumirile fanilor afectează şi turismul. Mii de rezervări au fost anulate în ultimele săptămâni în toate cele trei ţări gazdă. Hotelurile New-Yorkeze nu dau lovitura nici măcar în iunie şi iulie: rezervările din vară nu le depăşesc pe cele de anul trecut.

"FIFA a prognozat că milioane de vizitatori vor aduce un impuls economic de 30 de miliarde de dolari americani. Dar, cu siguranţă, cererea nu a fost nici pe departe la acest nivel", a declarat Vijay Dandapani, preşedinte Asociația Hotelierilor din New York.

Lista meciurilor care de joacă în Canada

TORONTO

Vineri, 12 iunie 2026: Canada vs. Bosnia Herțegovina

Miercuri, 17 iunie 2026: Ghana vs. Panama

Sâmbătă, 20 iunie 2026: Germania vs. Côte d'Ivoire

Marți, 23 iunie 2026: Croația vs. Panama

Vineri, 26 iunie 2026: Senegal vs. Irak

Joi, 2 iulie 2026: Șaisprezecimi de finală (Meciul 83)

VANCOUVER

Sâmbătă, 13 iunie 2026: Australia vs. Turcia:

Joi, 18 iunie 2026: Canada vs. Qatar:

Duminică, 21 iunie 2026: Egipt vs. Noua Zeelandă:

Miercuri, 24 iunie 2026: Canada vs. Elveția

Vineri, 26 iunie 2026: Noua Zeelandă vs. Belgia

Joi, 2 iulie 2026: Șaisprezecimi de finală (Meciul 85):

Marți, 7 iulie 2026: Optimi de finală (Meciul 96)

