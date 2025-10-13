Naţionala de fotbal a României a obţinut, duminică seara, o victorie extrem de importantă în preliminariile Campionatului Mondial de anul viitor, din America de Nord, 1-0 cu Austria.

Formaţia noastră a dominată un adversar mult mai bine cotat şi a dat lovitura la ultima fază a meciului, graţie unui gol marcat de fundaşul central Virgil Ghiţă.

La finalul partidei, selecţionerul Mircea Lucescu s-a declarat extrem de încântat de efortul depus de elevii săi şi chiar a ţinut un discurs, în vestiar, care i-a emoţionat pe fotbalişti încât aceştia l-au aplaudat în picioare.

Conform frf.tv, discursul lui Mircea Lucescu a arătat astfel: "O echipă cu băieți inteligenți. Ați jucat cu o inteligență extraordinară, după vin celelalte, tehnica, fizicul…dar inteligența ați pus-o în teren. De mult nu am văzut o echipă să domine așa ca noi și ei să nu aibă nicio ocazie. Ați închis tot. Ați jucat contraatacuri senzaționale. A venit golul când trebuia, putea să vină mult mai devreme. Bravo vouă, vă felicit".

