Kairat Almaty şi Pafos, calificări surpriză în grupa de Liga Campionilor

Ediţia 2025-2026 a Ligii Campionilor vine cu surprize de proporţii, Kairat Almaty, din Kazahstan, şi Pafos, din Cipru, fiind două dintre echipele care vor juca, anul acesta, la masa bogaţilor.

de Redactia Observator

la 27.08.2025 , 07:46
Kairat Almaty şi Pafos sunt două dintre revelaţiile actualului sezon de Liga Campionilor Kairat Almaty şi Pafos sunt două dintre revelaţiile actualului sezon de Liga Campionilor - Profimedia

Şi nu oricum, ci cele două formaţii s-au calificat în grupa de Liga Campionilor, după ce au eliminat echipe cu pretenţii, mai obişnuite cu această fază a competiţiei, respectiv Celtic Glasgow şi Steaua Roşie Belgrad.

Kairat Almaty a eliminat-o pe Celtic Glasgow la lovituri de departajare, după 0-0 în 210 minute de joc. Eroul celor din Kazahstan a fost portarul Temirlan Anarbekov care, în ciuda vârstei fragede, 21 de ani, şi-a păstrat sângele rece şi a reuşit să pareze şuturile lui Idah, McCowan şi Maeda.

Şi cum cei din Kazahstan au ratat un singur penalty, prin Gromyko, în final a fost 3-2 pentru Kairat, goluri Martynovich, Arad şi Sorokin, respectiv Engels şi McGregor.

Alături de Kairat Almaty, în grupa de Liga Campionilor s-a calificat şi Pafos, din Cipru, 3-2, la general, cu Steaua Roşie Belgrad. După victoria cu 2-1 în deplasare, ciprioţii au fost conduşi pe teren propriu, 1-0, gol Ivanic, însă au dat lovitura înainte de a se intra în prelungiri, Jaja înscriind golul calificării, în minutul 89, din pasa lui Pepe.

Românul Vlad Dragomir a fost integralist la Pafos, însă a avut o evoluţie modestă, cel de la flashscore considerându-l cel mai slab jucător dintre titularii lui Pafos.

În grupa de Liga Campionilor s-a calificat şi Brann Bergen. După 5-0 acasă, a cedat la limită, 1-2, pe terenul lui Sturm Graz, goluri Jorgensen, respectiv Jatta şi Oermann.

Miercuri seara aflăm ultimele patru echipe calificate în grupa de Liga Campionilor. Qarabag Agdam, din Azerbaidjan, este mare favorită cu Ferencvaros Budapesta, după 3-1 în deplasare, FC Bruges este şi ea mare favorită cu Glasgow Rangers, după 3-1 în deplasare, Benfica Lisabona pare că este favorită cu Fenerbahce Istanbul, după 0-0 în deplasare, iar FC Copenhaga pare să aibă şi ea prima şansă cu FC Basel, după 1-1 în deplasare.

Vă reamintim că echipele învinse în această fază a competiţiei merg în grupa de Europa League. 

kairat almaty pafos rezultate liga campionilor
