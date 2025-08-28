Manchester United, eliminată din Cupa Ligii, de o echipă de Liga a IV-a, după un meci cu 26 de penalty-uri

Manchester United continuă şi în acest sezon una dintre cele mai negre perioade din istoria clubului, gruparea de pe Old Trafford fiind eliminată, miercuri seara, din Cupa Ligii Angliei, de o echipă din Liga a IV-a, Grimsby Town.

Manchester United traversează una dintre cele mai negre perioade din istorie, cu portughezul Ruben Amorim pe bancă - Profimedia

Deşi United a aruncat în luptă jucători cotaţi la multe zeci de milioane de euro, precum Sesko, Matheus Cunha, Mainoo sau Ugarte, cei de la Grimsby au evoluat fără complexe şi aveau un neverosimil 2-0 în minutul 30.

Portarul camerunez Andre Onana a fost cel care, practic, i-a îngropat, din nou, pe cei de la Manchester United la golurile marcate de Vernam şi Warren.

Manchester United a revenit după pauză, graţie golurilor marcate de Mbeumo şi Maguire, astfel că jocul a ajuns la lovituri de departajare, capitol la care Grimsby s-a impus, în cele din urmă, cu 12-11.

A fost nevoie de 26 de penalty-uri pentru ca cele două echipe să fie departajate, doar trei dintre penalty-uri fiind ratate. Oduor a fost primul care a ratat un penalty, pentru Grimsby, însă Matheus Cunha a ratat şi el şansa de a o duce pe Manchester United în turul următor, astfel că s-a continuat seria loviturilor de departajare până când şi Mbeumo a ratat un penalty şi astfel Grimsby a avut câştig de cauză.

După ce, sezonul trecut, Manchester United a terminat pe locul 15 în campionatul Angliei şi a pierdut şi finala Europa League, sezonul acesta, United continuă să dezamăgească deşi, peste vară, patronii echipei, membrii familiei Glazer, au aruncat sume exorbitante pe piaţa transferurilor, Matheus Cunha, Mbeumo şi Sesko fiind aduşi cu aproape 230 de milioane de euro.

United este pe locul 16 în campionat, cu un punct din două meciuri, iar eliminarea din Cupa Ligii Angliei, în faţa unei echipe de Liga a IV-a, i-ar putea fi fatală antrenorului portughez Ruben Amorim, tehnician adus cu surle şi tobe în vara anului trecut, după ce câştigase titlul de campion al Portugaliei cu Sporting Lisabona.

