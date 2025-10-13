Reacţii după România - Austria 1-0 şi calculele în grupă. Lucescu: "Dacă nu obţin calificarea, las echipa"

Naţionala de fotbal a României a obţinut, duminică seara, o victorie extrem de importantă, 1-0, cu Austria, pe teren propriu, rezultate care ne permite să sperăm, în continuare, la ocuparea unuia din primele două locuri din grupa din care mai fac parte Bosnia Herţegovina, Cipru şi San Marino.

Formaţia noastră a controlat tactic duelul cu Austria şi a dat lovitura la ultima fază a meciului, prin Virgil Ghiţă, fundaşul nostru punctând cu o superbă lovitură cu capul, după o centrare venită de la Ianis Hagi.

În acest moment, România este pe locul 3 în grupă, cu 10 puncte din şase meciuri, la trei puncte de ocupanta locului 2, Bosnia Herţegovina, şi la cinci puncte de lidera Austria.

Toate cele trei formaţii mai au câte două meciuri de jucat, România urmând să joace cu Bosnia Herţegovina, în deplasare, pe 15 noiembrie, şi cu San Marino, acasă, pe 18 noiembrie.

Practic, România este obligată să câştige meciul cu Bosnia pentru a mai spera măcar la locul 2. Însă, măcar matematic, România mai poate spera chiar şi la locul 1, în cazul în care scoate maxim de puncte din cele două meciuri pe care le mai are de jucat. Cu şase puncte din ultimele două partide, România ar încheia grupa cu 16 puncte şi ar avea nevoie de victorii cât mai consistente, la nivel de rezultate, iar ca Austria să se împiedice atât în Cipru, cât şi cu Bosnia, în ultimele două etape, astfel încât România şi Bosnia Herţegovina să termine grupa pe primele două locuri, cu câte 16 puncte, iar formaţia noastră să profite de un eventual golaveraj mai bun.

Însă, până la confruntările din noiembrie, "tricolorii" au de savurat un succes extrem de important, care ne ajută să uităm evoluţiile lamentabile din meciurile cu Cipru sau Canada.

În ciuda victoriei obţinute, Mircea Lucescu a făcut un nou anunţ surprinzător. Tehnicianul a ţinut să precizeze că "eu am promis că dacă nu obţin calificarea, las echipa altcuiva la baraj". Asta ar însemna că tehnicianul ia în calcul posibilitatea de a renunţa la funcţia de selecţioner, dacă ratează locul 1 în grupă.

Pe de altă parte, marcatorul Virgil Ghiţă, eroul României din confruntarea cu Austria, a ţinut să precizeze, la finalul disputei, că "este un gol aparte, una dintre cele mai frumoase zile din cariera mea. Cred că am făcut un meci foarte bun, unul dintre cele mai bune meciuri făcute de noi şi cred că am meritat victoria. Mă aşteptam ca Ianis să centreze unde a centrat, ne ştim bine, avem o conexiune aparte. Îmi pare foarte rău că a trebuit să se accidenteze Mihai Popescu ca să ajungem aici. Îmi pare rău pentru el, este un băiat foarte bun".

Ianis Hagi a confirmat şi el că faza golului nu a fost o întâmplare: "Nu e o coincidență ce s-a întâmplat. De la 12 ani jucăm împreună. Nici nu-mi amintesc câte pase de gol i-am dat lui Ghiță. Când a venit mingea la mine și mi-am pus-o să centrez, eram sigur că ajunge la Ghiță".

Pe lângă fotbaliştii care au colaborat la faza golului sau cei care au depus un efort considerabil, precum Raţiu, Mihăilă sau Bîrligea, cei mai mulţi dintre specialişti l-au lăudat şi pe mijlocaşul Vlad Dragomir, care a acoperit excelent zona mediană a terenului.

Basarab Panduru a spus, despre Vlad Dragomir, că "a ieşit în faţă. Cred că a alergat din primul şi până în ultimul minut, cred că nu s-a oprit absolut deloc", în timp ce Ilie Dumitrescu a spus, despre mijlocaşul ciprioţilor de la Pafos, că "am câştigat un jucător de naţională".

