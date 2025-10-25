Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a clasat, sâmbătă, pe locul 4, iar Denisa Golgotă pe locul 7, în finală la sol, la CM din Indonezia. România a încheiat fără medalie.

- România, fără medalie la CM de gimnastică după ce Voinea a luat locul 4 la sol. Elogiu adus româncei de CIO - Profimedia

Sabrina Maneca-Voinea a fost notată cu 13.466, după ce în calificări se clasa pe primul loc, cu 13.666. Pe podium au urcat Aiko Sugihara (Japonia, 13.833), Ruby Evans (Marea Britanie, 13.666) şi Abigail Martin (Marea Britanie, 13.466, cu notă mai mare la execuţie decât Sabrina Maneca-Voinea). La rândul său, Denisa Golgotă a fost pe locul 7 (12.233), cu o ratare în exerciţiu.

România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani

Tot sâmbătă, Maneca-Voinea s-a clasat pe locul 7 la bârnă, după ce a căzut de pe aparat (12.533). La CM din Indonezia, aflat la ediţia a 53-a, România a fost reprezentată doar în competiţia feminină, însă Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu nu au trecut de calificări. România a obţinut ultimele medalii la Campionatul Mondial în urmă cu 10 ani, prin Marian Drăgulescu (argint la sărituri) şi Larisa Iordache (bronz la individual-compus), la CM de la Glasgow.

Articolul continuă după reclamă

Cei mai medaliaţi gimnaşti români în probe individuale la Campionatele Mondiale sunt Gina Gogean (12 medalii, din care 6 de aur) şi Marian Drăgulescu (10 medalii, din care 8 de aur). Gina Gogean mai are şi trei titluri mondiale cu echipa. În competiţia din 2025 s-au înscris sportivi din peste 80 de naţiuni, care concurează doar în probe individuale, nu şi pe echipe.

Imediat după concurs, Comitetul Internaţional Olimpic a postat pe contul de Instagram un montaj în care a fost pusă în paralel evoluţia Sabrinei de la Jocurile Olimpice din 2024 cu cea a mamei sale Camelia, din urmă cu 36 de ani. "Like mother, like daughter (n.red. Aşa mamă, aşa fiică)", a fost mesajul care a însoţiti postarea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu noile reguli pentru obţinerea permisului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰