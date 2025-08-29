S-au stabilit adversarele FCSB din grupa Europa League. Campioana României îşi începe aventura în septembrie

FCSB, reprezentanta României în grupa de Europa League, a aflat, vineri, numele celor opt adversare cu care va juca în această fază a competiţiei.

Aflată în urna a III-a valorică la tragerea la sorţi, FCSB a fost repartizată pe un culoar ce presupune jucarea unor meciuri cu Feyenoord Rotterdam, Fenerbahce Istanbul, Young Boys Berna şi Bologna, pe teren propriu şi jucarea unor meciuri cu Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, FC Basel şi Go Ahead Eagles, în deplasare. Calendarul exact al meciurilor urmează să fie stabilit.

Cele 36 de echipe din grupa de Europa League au fost repartizate în patru urne valorice, de câte nouă echipe fiecare, la tragerea la sorţi, iar fiecare echipă va juca câte opt meciuri, cu câte două echipe din fiecare urnă valorică. O echipă joacă un meci acasă şi un meci în deplasare cu echipele din aceeaşi urnă valorică.

La finalul fazei, după disputarea a opt etape, se stabileşte un singur clasament, care să includă toate cele 36 de echipe. Primele opt clasate se califică direct în faza optimilor de finală, echipele de pe locurile 9-24 merg în play-off-ul pentru optimi, iar echipele clasate de la locul 25 în jos părăsesc cupele europene.

Articolul continuă după reclamă

FCSB îşi va începe aventura în grupa de Europa League cu un meci jucat pe 24 sau 25 septembrie, împotriva unui adversar ce urmează a fi stabilit ulterior, dintre cele opt adversare pe care le are de înfruntat campioana României. Ordinea exactă a meciurilor va fi stabilită cu ajutorul unui computer.

Vă reamintim că FCSB s-a calificat în grupa de Europa League după ce a jucat patru meciuri în preliminariile din Liga Campionilor, 3-1 şi 1-2 cu Inter Club Escaldes şi 0-1 şi 1-2 cu Shkendija, şi patru meciuri în preliminariile Europa League, 3-2 şi 3-1 cu Drita şi 3-0 şi 2-2 cu Aberdeen.

De asemenea, vă reamintim că FCSB a evoluat şi în sezonul precedent în grupa de Europa League, pe care a terminat-o pe locul 11. Acasă, FCSB a trecut de RFS Riga, 4-1, şi de Midtjylland, 2-0, a făcut egal cu Olympiacos Pireu, 0-0, şi a pierdut cu Manchester United, 0-2. În deplasare, FCSB a câştigat la PAOK Salonic, 1-0, şi la Qarabag Agdam, 3-2, a făcut egal la Hoffenheim, 0-0, şi a pierdut pe terenul lui Glasgow Rangers, 0-4. În play-off-ul pentru optimi, FCSB a trecut, din nou, de PAOK Salonic, 2-0 şi 2-1. În optimi, însă, FCSB a fost surclasată de Olympique Lyon, 1-3 şi 0-4.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰