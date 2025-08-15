Spartak Trnava - Craiova 4-3. Oltenii, calificare cu emoţii în play-off-ul Conference League

Programul Rabla ar putea fi deblocat din septembrie. Bugetul va fi redus la 200 de milioane de lei

Ucraina crede că a stabilizat frontul după ce ruşii au reuşit să străpungă apărarea în Doneţk

Trump: Liderii europeni ar putea fi invitaţi la un summit ulterior cu Putin şi Zelenski, după Alaska

1

Femeie bătută până la leşin într-un magazin din Craiova. Agresorii, enervaţi că s-a format coadă la casă

2

Ce pensie plătește statul român unui cetățean care a lucrat doar o zi

3

Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat

4

O tânără de 17 ani a murit în Maternitatea Odobescu din Timişoara, la câteva ore după ce a născut

5

Deţinutul evadat dintr-o ambulanţă, în drum spre Jilava, găsit după 8 ore de căutări. Se ascundea lângă Bacău

6

Schema prin care peste 100.000 de români au fost păcăliţi pe bani grei online. Cum funcţionează "noul Caritas"