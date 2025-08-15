Spartak Trnava - Craiova 4-3. Oltenii, calificare cu emoţii în play-off-ul Conference League
Universitatea Craiova a fost învinsă cu 4-3 de Spartak Trnava, în deplasare, în manșa secundă a turului trei preliminar din UEFA Conference League, dar și-a asigurat calificarea în play-off-ul Conference League.
Universitatea Craiova a deschis scorul prin Ștefan Baiaram, în minutul 32, însă gazdele au egalat în minutul 36 prin Milos Kratochvil.
Craiova, calificare în prelungiri
În a doua repriză, Spartak Trnava a marcat prin Patrick Nwadike în minutul 63 pentru 2-1, iar Philip Azango a majorat avantajul la 3-1 în minutul 68. În minutul 80, Timotej Kudlicka a maract din nou, trimițând meciul în prelungiri.
În minutul 101, Tudor Băluță a marcat, iar în în minutul 117, Nsimba a marcat golul decisiv, stabilind scorul final 4-3 pentru Spartak, dar 6-4 la general pentru Universitatea Craiova.
