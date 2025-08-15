Sporting Braga - CFR Cluj 2-0. Clujenii, eliminaţi în turul trei preliminar Europa League

CFR Cluj a fost eliminată în turul trei preliminar al Europa League, după 0-2 în deplasare cu SC Braga (1-4 la general), și va juca în play-off-ul Conference League.

CFR Cluj a părăsit Europa League în turul trei preliminar, fiind învinsă de Sporting Braga cu 4-1 la general. După 1-2 în Gruia, ardelenii au pierdut și returul din Portugalia, scor 0-2, ambele goluri fiind marcate în prima repriză de uruguayanul Zalazar.

CFR Cluj va continua în play-off-ul Conference League

Lusitanii au deschis scorul în minutul 17, după un penalty obținut de Zalazar și transformat tot de el, în urma unui fault comis de Sinyan. În minutul 43, același Zalazar a majorat diferența, iar gazdele au intrat la pauză cu 2-0. Braga a mai avut un gol anulat pe motiv de offside în minutul 88.

CFR Cluj va continua parcursul european în play-off-ul Conference League, unde va întâlni echipa suedeză BK Häcken.

