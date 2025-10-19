Un nou trend câștigă teren în rândul părinților: "dumbphone-ul" - sau, cum îi spun mulți, telefonul cu butoane. Acesta îi ține pe copii departe de ecrane, de aplicații, de notificări şi alte distrageri, doar apeluri și SMS-uri.

Dumbphone-ul este noua armă secretă a părinţilor. Telefoanele din această categorie sunt de generaţie nouă, dar au doar funcţionalităţile de bază.

Acces limitat la internet: Au acces limitat sau chiar deloc la internet, aplicații și social media.

Au acces limitat sau chiar deloc la internet, aplicații și social media. Design: Unele modele arată ca telefoanele mobile din anii '90 și 2000.

Unele modele arată ca telefoanele mobile din anii '90 și 2000. Alte funcții: Unele dumbphone-uri pot include funcții suplimentare, cum ar fi un radio, o cameră foto, un calendar sau o funcție de lanternă.

Unele dumbphone-uri pot include funcții suplimentare, cum ar fi un radio, o cameră foto, un calendar sau o funcție de lanternă. Funcții de bază: apeluri telefonice și mesaje text (SMS).

apeluri telefonice și mesaje text (SMS). Interfață simplă: Utilizează un sistem de operare încorporat cu o interfață grafică simplă, deseori cu un ecran mic, ne-touch și butoane fizice.

Companiile se întrec să scoată pe piaţă astfel de dispozitive.

Trendul a apărut din dorinţa părinţilor de a opri suprasimularea copiilor şi de a mai reduce din depdendenţa pe care copiii au ajuns să o aibă faţă de smartphone-uri.

