Un nou trend câștigă teren în rândul părinților: "dumbphone-ul" - sau, cum îi spun mulți, telefonul cu butoane. Acesta îi ține pe copii departe de ecrane, de aplicații, de notificări şi alte distrageri, doar apeluri și SMS-uri.

de Iulia Pop

la 19.10.2025 , 15:56

Dumbphone-ul este noua armă secretă a părinţilor. Telefoanele din această categorie sunt de generaţie nouă, dar au doar funcţionalităţile de bază.

  • Acces limitat la internet: Au acces limitat sau chiar deloc la internet, aplicații și social media. 
  • Design: Unele modele arată ca telefoanele mobile din anii '90 și 2000. 
  • Alte funcții: Unele dumbphone-uri pot include funcții suplimentare, cum ar fi un radio, o cameră foto, un calendar sau o funcție de lanternă. 
  • Funcții de bază: apeluri telefonice și mesaje text (SMS). 
  • Interfață simplă: Utilizează un sistem de operare încorporat cu o interfață grafică simplă, deseori cu un ecran mic, ne-touch și butoane fizice. 

Companiile se întrec să scoată pe piaţă astfel de dispozitive.

Trendul a apărut din dorinţa părinţilor de a opri suprasimularea copiilor şi de a mai reduce din depdendenţa pe care copiii au ajuns să o aibă faţă de smartphone-uri.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

