Video Dumbphone-ul, noul aliat al părinților în lupta cu dependența copiilor de ecrane
Un nou trend câștigă teren în rândul părinților: "dumbphone-ul" - sau, cum îi spun mulți, telefonul cu butoane. Acesta îi ține pe copii departe de ecrane, de aplicații, de notificări şi alte distrageri, doar apeluri și SMS-uri.
Dumbphone-ul este noua armă secretă a părinţilor. Telefoanele din această categorie sunt de generaţie nouă, dar au doar funcţionalităţile de bază.
- Acces limitat la internet: Au acces limitat sau chiar deloc la internet, aplicații și social media.
- Design: Unele modele arată ca telefoanele mobile din anii '90 și 2000.
- Alte funcții: Unele dumbphone-uri pot include funcții suplimentare, cum ar fi un radio, o cameră foto, un calendar sau o funcție de lanternă.
- Funcții de bază: apeluri telefonice și mesaje text (SMS).
- Interfață simplă: Utilizează un sistem de operare încorporat cu o interfață grafică simplă, deseori cu un ecran mic, ne-touch și butoane fizice.
Companiile se întrec să scoată pe piaţă astfel de dispozitive.
Articolul continuă după reclamă
Trendul a apărut din dorinţa părinţilor de a opri suprasimularea copiilor şi de a mai reduce din depdendenţa pe care copiii au ajuns să o aibă faţă de smartphone-uri.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰