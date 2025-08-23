Inteligența artificială are răspuns la orice întrebare, dar dă dovadă şi de creativitate. Ştie să picteze, să scrie poezii şi scenarii pentru filme sau chiar să compună muzică. E adevărat, nu excelează, dar specialiştii cred că, în timp, emoţia artistică nu va mai izvorî doar din suflet, ci din procesoarele dispozitivelor electronice.

Inteligenţa Artificială (AI) are acces la o bază uriaşă de poezii şi poate compune în câteva secunde strofe care să conţină o anumită temă sau cuvinte cheie. Deocamdată nu îi impresionează pe cunoscători.

"Un text foarte slab şi făra niciun interes. Mă lasă total rece acest text. Încep şi eu acum să mă apropii de aceste instrumente, desigur au intrat şi în viaţa universitară", susţine Dan Cepraga, lector universitar şi scriitor.

Dacă în literatură rezultatele sunt discutabile, în arta vizuală lucrurile se mișcă mult mai repede. Culorile vii, formele și detaliile aproape ireal de precise arată cât de departe poate merge tehnologia.

"Mulţi artişti, şi eu de multe ori în ultimii ani, folosesc AI pentru a dezvolta ideile rapid, pentru a crea schiţe. Le poţi mânui mai rapid decât o schiţă desenată de mână, variaţii de compoziţii", spune Maria Galie, iconograf.

Pentru artiști, inteligența artificială poate fi percepută atât ca o amenințare, cât și ca un sprijin.

"Acestea sunt cele două versiuni ale aceluiași tablou: Mona Lisa. Una e originalul lui Leonardo da Vinci, cealaltă este generată de inteligența artificială. Privite rapid, par aproape identice. Și tocmai asta e problema: din zece oameni, doar trei sau patru și-ar da seama care e adevărata operă și care copia digitală", spune Oana Bogdan, reporter Observator.

"Acum 5-6 ani exista, dar nu la un asemenea nivel şi nu la o asemenea calitate. Cultura a fost tot timpul cumva influenţată de către tehnologie. Acum provoacă multă frică, atât în rândul celor care lucrează în domenii creative: artă, muzică, picturi", spune Vladi Iancu, specialist AI.

Nici publicul nu priveşte aceste instrumente digitale cu entuziasm.

"Nu mai creăm artă nouă. Mulţi au de pierdut, care poate chiar ar avea talent", susţine o tânără.

"Nu îşi mai pun gândurile la contribuţie şi ideile", spune o alta.

România este pe locul 41 în topul țărilor pregătite pentru Inteligența Artificială.

