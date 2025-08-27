Waze şi Google Maps sunt două dintre cele mai folosite aplicaţii de tip "navigaţie" din lume. Milioane de şoferi le folosesc zilnic.

Telefoanele pe care aplicaţiile Waze şi Google Maps vor înceta să mai primească actualizări - ProfiMedia

Două dintre cele mai populare aplicaţii din categoria navigaţie din lume, Google Maps şi Waze, au trecut prin noi actualizări. Ultimele update-uri aduse de programatori sunt, însă, indisponibile pentru o serie de telefoane.

Waze şi Google Maps nu vor mai primi actualizări pe unele device-uri

Noile versiuni ale celor două cunoscute aplicaţii au fost optimizate şi îmbunătăţite, dar - ca orice update - asta vine şi cu un cost. Cel al cerinţelor de funcţionare şi al spaţiului ocupat. Astfel, atât Waze, cât şi Google Maps vor rămâne funcţionale pe unele device-uri, dar nu vor mai primi şi actualizări.

Articolul continuă după reclamă

În aceste condiţii, aplicaţia Google Maps va ieşi din grila de actualizări pentru telefoanele care folosesc un sistem de operare mai vechi de Android 6.0 (Marshmallow), respectiv iOS 15. Astfel, când vine vorba de iPhone, aplicaţiile nu vor mai primi actualizări pe telefoane precum iPhone 6s sau iPhone SE.

De cealaltă parte, în cazul Waze lucrurile stau puţin diferit, pentru că aplicaţia nu va mai fi compatibilă pentru updateuri dacă device-ul respectiv operează un sistem Android 9 sau mai vechi de 9. În cazul iPhone-urilor, "noul" Waze va necesita cel puţin iOS 16 pentru a mai primi update-uri.

Potrivit datelor oferite de Android, circa 12% dintre telefoane mai folosesc în acest moment versiunea 9. Asta înseamnă cam 1 din 10 telefoane.

Vor continua Waze şi Google Maps să funcţioneze pe telefonul tău?

Indiferent că ai un telefon mai vechi, cele două aplicaţii vor funcţiona în continuare, dar ce trebuie să ştii este că nu le vei mai putea actualiza. De asemenea, acest lucru vine cu riscuri de securitate, spun experţii, dar fiind că versiunile vechi ale aplicaţiilor nu vor mai beneficia de suport tehnic.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Intenţionaţi să renunțați la manichiura semi-permanentă din cauza riscurilor pentru sănătate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰