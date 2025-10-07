Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii

Alerte peste alerte de vreme rea în sudul ţării. Începând din această seară Capitala şi alte 5 judeţe sunt sub cod roşu de ploi torenţiale până mâine după-amiază.

Meteorologii vorbesc chiar despre un potop record, ca urmare a ciclonului Barbara, care avansează spre Marea Neagră. Şeful DSU avertizează populaţia să evite pe cât se poate deplasările pe toată durata codului roşu. Iar la prefectură va avea loc astăzi o şedinţă în care se va discuta chiar despre posibilitatea închiderii şcolilor din Capitală. Între timp, în Călăraşi, în Ialomiţa şi la Constanţa, decizia a fost deja luată. Toţi elevii din aceste judeţe vor sta mâine acasă. Autorităţile sunt în alertă şi în caz de inundaţii.

În Constanţa, mii de saci cu nisip au fost încărcaţi şi au fost transportaţi în zona unde se află persoane vulnerabile. Autorităţile îi ajută pe oameni să-şi pună în siguranţă intrările în curţi, în case şi în garaje. Plouă de azi-dimineaţă, iar de la ora 21:00 va intra în vigoare un cod roşu de vreme severă, cu până la 140l/mp cumulaţi, izolat.

Recomandările autorităţilor

Localnicii sunt speriaţi. Aceştia au povestit că în 2005 şi în 2020, când au fost furtuni puternice au avut pagube mari, mai ales în unele zone din judeţul Constanţa, unde casele s-au dărâmat, iar oamenii au fost nevoiţi să o ia de la capăt.

Autorităţile spun că măsurile au fost luate din toate punctele de vedere. ISU Dobrogea a declarat că, în Constanţa, vin în sprijin ISU Suceava şi Botoşani, aşadar vin militari în sprijin, pentru a ajuta în cazul în care vor fi situaţii care vor depăşi autorităţile locale.

Oamenii sunt sfătuiţi să nu iasă din case, să îşi facă din timp provizii, să evite zonele cu copaci care se pot prăbuşi, case în construcţii sau panouri pubicitare. Pompierii îi mai sfătuiesc pe oameni să scoată toate echipamentele electrice din priză pentru că există şi riscuri de incendii.

