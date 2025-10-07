Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii

Alerte peste alerte de vreme rea în sudul ţării. Începând din această seară Capitala şi alte 5 judeţe sunt sub cod roşu de ploi torenţiale până mâine după-amiază. 

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 13:32

Meteorologii vorbesc chiar despre un potop record, ca urmare a ciclonului Barbara, care avansează spre Marea Neagră. Şeful DSU avertizează populaţia să evite pe cât se poate deplasările pe toată durata codului roşu. Iar la prefectură va avea loc astăzi o şedinţă în care se va discuta chiar despre posibilitatea închiderii şcolilor din Capitală. Între timp, în Călăraşi, în Ialomiţa şi la Constanţa, decizia a fost deja luată. Toţi elevii din aceste judeţe vor sta mâine acasă. Autorităţile sunt în alertă şi în caz de inundaţii.

În Constanţa, mii de saci cu nisip au fost încărcaţi şi au fost transportaţi în zona unde se află persoane vulnerabile. Autorităţile îi ajută pe oameni să-şi pună în siguranţă intrările în curţi, în case şi în garaje. Plouă de azi-dimineaţă, iar de la ora 21:00 va intra în vigoare un cod roşu de vreme severă, cu până la 140l/mp cumulaţi, izolat. 

Recomandările autorităţilor

Articolul continuă după reclamă

Localnicii sunt speriaţi. Aceştia au povestit că în 2005 şi în 2020, când au fost furtuni puternice au avut pagube mari, mai ales în unele zone din judeţul Constanţa, unde casele s-au dărâmat, iar oamenii au fost nevoiţi să o ia de la capăt. 

Autorităţile spun că măsurile au fost luate din toate punctele de vedere. ISU Dobrogea a declarat că, în Constanţa, vin în sprijin ISU Suceava şi Botoşani, aşadar vin militari în sprijin, pentru a ajuta în cazul în care vor fi situaţii care vor depăşi autorităţile locale. 

Oamenii sunt sfătuiţi să nu iasă din case, să îşi facă din timp provizii, să evite zonele cu copaci care se pot prăbuşi, case în construcţii sau panouri pubicitare. Pompierii îi mai sfătuiesc pe oameni să scoată toate echipamentele electrice din priză pentru că există şi riscuri de incendii. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vreme romania ciclon barbara cod rosu ploi romania furtuna
Înapoi la Homepage
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: “Voi, proştilor şi incompetenţilor!”
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: &#8220;Voi, proştilor şi incompetenţilor!&#8221;
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Cu ce obiecte deosebite s-a întors Irina Fodor din Asia Express. Fără ce nu a putut pleca din Filipine, Vietnam și Coreea
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Scandal incredibil în lumea ultra-bogaților. Un miliardar și-a dezmoștenit fiul când a aflat ce a făcut: Nu avem nicio relație
Comentarii


Întrebarea zilei
Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday?
Observator » Vremea » Potop record în sud-estul ţării. Judeţul în care intervin militarii, localnicii avertizaţi să-şi facă provizii