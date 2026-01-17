Weekendul începe cu un nou val de ger extrem în ţară. Meteorologii au prelungit codul galben de temperaturi scăzute. Aseară, în Capitală, la ora 22 erau deja -12 grade la staţia meteo Băneasa. Pe lângă frigul tăios pe care îl simţim deja, viscolul şi poleiul creează probleme. Iar, la munte, pericolul este iminent. De ger nu vom scăpa prea uşor. Un val de aer extrem de rece venit din Rusia va acoperi aproape toată ţara.

Pe munte, pe şosele sau pe pârtii, gerul extrem şi poleiul au dus la accidente grave şi intervenţii, în mai multe zone ale ţării.

Pe Masivul Ceahlău, salvamontiştii din Neamţ au dus o luptă contracronometru. Două echipaje au intervenit în zona Cabanei Dochia pentru recuperarea unei persoane găsite fără suflare. Operaţiunea, desfăşurată în condiţii extreme, a durat aproape şapte ore.

Final tragic a fost şi în Băile Felix. Pe şoseaua alunecoasă, un şofer a pierdut controlul volanului şi a ajuns cu autoutilitara în albia pârâului Peţa. Când au ajuns salvatorii, bărbatul era deja în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să-l readucă la viaţă, însă fără succes.

Articolul continuă după reclamă

Nici şoselele nu au fost mai sigure. Pe autostrada A1, un carambol cu şapte maşini a avut loc între Piteşti şi Curtea de Argeş, iar alte trei autoturisme s-au ciocnit violent pe sensul Bucureşti – Piteşti. Din fericire, nu au fost grav răniţi.

Momente tensionate au fost şi în Poiana Braşov, după ce cablul telecabinei Kanzel a coborât periculos de aproape de pârtie. Schiorii au fost nevoiţi să se oprească şi să ocolească zona pentru a evita un accident.

Administratorii spun că acel cablul a fost coborât pentru curăţarea chiciurii, însă lucrările nu au fost anunţate. Frigul se va resimţi din plin în acest weekend.

Temperaturile nu vor trece de minus 10 grade în Moldova.

"Am ochii destul de sensibili, şi dacă e soare afară şi e zăpadă, normal că nu pot să văd aşa de bine", a declarat un localnic.

Arsuri oculare din cauza gerului şi zăpezii

Gerul din următoarea lună poate aduce necazuri mari. Combinat cu zăpada poate provoca arsuri oculare. În cazurile grave, de la iritaţia şi roşeaţa pleoapelor se ajunge la vedere înceţoşată şi dificultatea de a ține ochii deschiși.

Pentru a evita fotokeratita, sau in limbaj popular, “orbirea de zapada”, in zilele senine, alege sa porti si iarna ochelari de soare cu lentile polarizate, sau foloseste o sapca cu cozoroc. Evita plimbarile prelungite in zone intinse acoperite cu zapada, hidrateaza-ti ochii si foloseste in jurul lor o crema cu SPF.

Frigul şi umezeala pot provoca şi iritaţii ale pielii.

"Prin folosirea unor geluri de spălare blande, fără parfum si fara geluri pe bază de alcool. Folosirea unor creme emoliente si hidratante, pe bază de ceramide si glicerină. SPF ul e foarte important", a declarat Claudia Târziu, dermatolog.

Gerul nu va lipsi în nicio zi din următoarele două săptămâni, când temperaturile resimţite vor ajunge la minus 20 de grade Celsius. Frigul tăios se va menţine şi în luna februarie.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰