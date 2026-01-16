Vremea 19 ianuarie-16 februarie. Aer siberian deasupra României. Încă două săptămâni de ger năprasnic

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 19 ianuarie-16 februarie. Potrivit specialiştilor, vremea geroasă va mai persista cel puţin încă două săptămâni.

"O masă de aer rece provenită din Câmpia Rusă se va extinde peste țara noastră și va menține vremea deosebit de rece în majoritatea regiunilor pentru următoarele două săptămâni. Pe arii extinse va fi ger dimineața și noaptea, cu cele mai scăzute temperaturi în zona Moldovei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în zonele joase de relief, unde pe alocuri se va forma ceață, cu depunere de chiciură. Vântul va accentua și mai mult senzația de frig pe crestele montane, în sudul Banatului, în sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea continentală. În general, temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade, iar cele minime între -18 și -6 grade", spun specialiştii ANM.

Meteo 19 ianuarie-26 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Meteo 26 ianuarie-2 februarie 2026

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Meteo 2 februarie-9 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Meteo 9 februarie-12 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

