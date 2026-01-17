Vremea de mâine 18 ianuarie. Gerul pune stăpânire pe întreaga ţară. Maxime, între -12 și 0 grade

Vremea va fi foarte rece, în special dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în est și sud, unde pot apărea izolat fulguieli. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -12 și 0 grade, iar minimele între -20 și -8 grade.

La noapte, în vestul ţãrii vor fi temperaturi în jurul celor normale datei, iar în restul zonelor vremea va fi geroasã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în estul şi sudul ţãrii, unde pe alocuri, trecãtor vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în sudul Banatului şi pe arii restrânse în jumãtatea esticã a Munteniei, sudul Moldovei şi în Dobrogea, cu viteze la rafalã în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -20 şi -4 grade, cu cele mai scãzute valori în Transilvania. Pe arii restrânse va fi ceaţã asociatã cu depuneri de chiciurã în special în vestul şi centrul teritoriului.

Vremea de mâine 18 ianuarie în ţară

Vremea va fi deosebit de rece, geroasã dimineaţa şi noaptea în majoritatea zonelor, iar în nordul şi estul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei şi pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorãri în estul şi sudul teritoriului, unde doar trecãtor şi izolat vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în sudul Banatului şi local în Bãrãgan, sudul Moldovei şi Dobrogea, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -12 grade în nordul Moldovei şi în jurul a 0 grade în Dealurile de Vest, iar minimele vor fi cuprinse în general între -20 şi -8 grade. Pe arii restrânse va fi ceaţã cu depunere de chiciurã, cu precãdere în vest şi centru. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori foarte ridicate (câmp intens anticiclonic).

Vremea de mâine 18 ianuarie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, vremea va fi geroasã. Cerul va avea înnorãri, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura minimã va fi de -11...-9 grade.

Vremea va fi deosebit de rece, geroasã dimineaţa şi noaptea. Cerul va avea înnorãri şi trecãtor vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de -7... -6 grade, iar cea minimã va fi de -10...-9 grade. Presiunea atmosferică va fi staţionarã, la valori foarte mari (intens câmp anticiclonic).

În Cluj, vremea va fi geroasă, minimele vor fi de -13 grade.

Vremea de mâine 18 ianuarie la munte

Vremea va fi deosebit de rece, geroasã dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificãri în Munţii Banatului şi local în Carpaţii de Curburã, cu viteze în general de 40...50 km/h. Dimineaţa şi noaptea, pe vãi şi în depresiuni, pe arii restrânse, va fi ceaţã cu depunere de chiciurã.

