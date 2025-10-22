Anchetatorii au confirmat informaţia prezentată ieri în premieră de Observator! Acumularea de gaze care a dus la explozia din Rahova a pornit de la fisurarea unei conducte, în subteran. Ţeava de gaz a fost montată în apropierea unui cablu electric, care cel mai probabil a fisurat-o în urma unui scurt circuit. A urmat o acumulare uriaşă în zona etajului 5, unde aerisirea era obturată. Pentru ca deflagraţia înfricoşătoare să se producă nu a mai trebuit decât o scânteie.

Anchetatorii au furnizat primele date oficiale din anchetă după ce au scos din pământ şi au cercetat conducta de gaz care alimenta blocul din Rahova.

"În exteriorul blocului, pe coloana de transport a gazelor, într-adevăr s-a găsit o fisură. S-a ridicat acea bucată de ţeavă precum şi cablul electric din proximitatea acesteia. Este ipoteza principală, fără doar şi poate", a declarat Cristi Gheorghe, director adjunct Direcţia Investigaţii Criminale.

Ţeava de gaz, în acelaşi tunel cu cablurile de curent

Descoperirea confirmă informaţiile difuzate deja de Observator. La blocul din Rahova, ţeava de gaz era amplasată în același tunel prin treceau cablurile de curent. Surse Observator spun că distanţa între cele două surse de utilităţi era de circa 20-30 de centimetri. Legal, conductele de gaz nu pot fi montate în paralel cu instalațiile electrice. Iar dacă se intersectează cu alte conducte, trebuie amplasate la cel puțin 50 de centimetri deasupra lor și introduse într-un tub metalic pe o distanţă de 10 metri. De asemena, cablurile electrice care se intersectează cu țeava de gaz trebuie îmbrăcate în PVC și protejate cu un tub metalic prevăzut cu priză de împământare.

"Noi acum am găsit locul pe unde au ieşit gazele. Cum au ajuns ele sus, asta facem acum. De ce au ieşit şi de ce s-a perforat ţeava de asemenea desfăşurăm apropo activităţi să vedem dacă s-au respectat normativele, dacă s-au respectat procedurile, dacă erau prea apropiate. Sunt audiaţi atât locatari, persoane juridice care aveau capacitatea de a furniza anumite utilităţi în zonă", a declarat Cristi Gheorghe, director adjunct Direcţia Investigaţii Criminale.

"Dacă cineva din acele companii nu şi-a făcut treaba vor plăti şi vor suporta rigorile legii. Şi foarte important, dacă în urma acestui eveniment de-a dreptul catastrofal constatăm că legislaţia trebuie să fie actualizată, să punem reguli noi pentru companii vom intra cu un pachet legislativ pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Criminaliştii încă aşteaptă raportul specialiştilor de la INSEMEX pentru a stabili cu exactitate cum a pătruns gazul din subteran în bloc şi ce a declanşat explozia.

Acumularea s-a propagat pe coloana blocului

O ipoteză este că acumularea din subteran s-a propagat prin coloana verticală a imobilului, care era obturată undeva deasupra etajului 5. Gazul şi-a făcut astfel loc într-unul dintre apartamente, probabil printr-un grilaj de ventilaţie.

Amploarea distrugerilor provocate de explozie ar putea fi pusă şi pe modificările făcute în apartamente, spun specialiştii.

"Orice modificare interioară fără autorizaţie de construire nu face decât sa vulnerabilizeze şi mai mult clădirea respectivă. Noi întâlnim această cazuistică la imobilele pe care le avem în programele de consolidare şi vă spun că slăbesc masiv acele clădiri în care dispar stâlpi sau pereţi de susţinere", a declarat Răzvan Munteanu - director AMCCRS.

Cercetările în spaţiul în care a avut loc explozia, între etajele 5 şi 6 sunt în continuare foarte dificile. Anchetatorii nu pot intra în imobilul care riscă să se prăbuşească. Sunt nevoiţi, deocamdată, să folosească drone pentru a culege probele de care au nevoie.

Operaţiunea ar mai putea dura încă două săptămâni. Anchetatorii exclud varianta ca deflagraţia să fie provocată cu intenţie. Cel mai probabil, în momentul în care unul dintre locatarii etajelor 5-6 au pornit o sursă de foc, s-a produs o explozie de o forţă nemaiîntâlnită până acum la un bloc de locuinţe.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

