Averea de milioane de euro a lui Ion Iliescu, autodescris "sărac şi cinstit"

Sărac şi cinstit. Aşa s-a autodefinit Ion Iliescu în faţa românilor. Fostul preşedinte nu s-a "hrănit" din bani, ci din putere, spun sociologii. Cu toate acestea, averea sa nu e deloc modestă. Casa din Primăverii valorează peste un milion şi jumătate de euro. În plus, Ion Iliescu a avut venituri de 5.000 de euro lunar din pensii şi indemnizaţii de la stat. Potrivit surselor Observator, Iliescu a lăsat un testament, iar bunurile sale nu vor merge doar către copilul său de suflet, ci şi spre ofiţerul SPP care a avut grijă de el în ultimii ani.

Bugetar o viaţă întreagă - Ion Iliescu este considerat de mulţi cel mai sărac preşedinte al româniei. Cu toate astea cine îi va moşteni averea va deveni un om bogat.

"Pe lângă bani, tablouri şi bijuterii, perla coroanei este vila aflată în cel mai scump cartier al Capitalei, în Primăverii. Casa are o suprafaţă de 180 de metri pătraţi şi un teren de 1.000 de metri pătraţi" a explicat reporterul Observator Greta Neagu.

Casa a fost cumpărată de familia Iliescu în anii 96 de la stat cu şapte mii de dolari. Acum, valoarea ei de piaţă se poate apropia de două milioane de euro.

"Pentru că vorbim de un teren destul de mare, de o mie de metri pătraţi, ceea ce se găseşte extrem de rar în acest moment ca şi disponibilitate în zonă - vorbim de aproximativ un milion şi jumătate - cel puţin" A spus Nicoleta Manea, antreprenor în imobiliare.

Ion Iliescu mai deţinea şi un apartament spaţios, de 150 de metri pătraţi, cumpărat tot în 1996 şi tot în centrul Capitalei.

"Clienţii care sunt în zona respectivă, rar se mută de acolo. Aşa încât apartamentele în trei şi patru camere ajung între 400.000 şi 600.000 de euro" a mai spus Nicoleta Manea.

Veniturile lui Iliescu ajungeau la 5.000 euro pe lună

Ion Iliescu nu a dus-o rău nici cu banii. La bătrâneţe, a beneficiat de mai multe tipuri de pensii şi de indemnizaţii. Pe lângă pensia de bază de 4.000 de lei, a mai avut una de fost şef de stat, de peste 10.000 de lei pe lună şi o indemnizaţie de fost senator care depăşea 5.000 de lei pe lună. În total, veniturile lui ajungeau la 5.000 de euro pe lună.

Ion Iliescu a fost şi un mare iubitor de artă. Împreună cu soţia sa, Nina, deţine tablouri semnate de pictori români, dar şi alte obiecte de valoare, precum cadourile primite pe vremea când era preşedinte. Spre exemplu, în 2003 s-a întors din China cu o motocicleta ZIP STAR, iar din India cu.o calească în miniatură.

Averea lui Iliescu ar putea ajunge la copilul de suflet al cuplului

Toate acestea ar putea ajunge la copilul de suflet al soţilor Iliescu: Mihai Bujor Sion.

El a ajuns în casa cuplului Iliescu în 1974, în urma unei tragedii. Aeronava Tarom în care se aflau ambii săi părinţi s-a prăbuşit în Munţii Lotrului.

"A fost un accident care, cumva, a cutremurat societatea dar nu se făceau publice lucrurile de genul asta, pentru că era ceva neplăcut. Dar au circulat liste cu copiii care au rămas orfani" a spus Sandra Ecobescu, preşedintele Fundaţiei Calea Victoriei.

La ordinul lui Ceauşescu, lista a ajuns printre mai mulţi membri de partid şi diplomaţi, cărora le-a fost sugerat că ar fi bine să adopte măcar un copil. 9 ani avea Mihai Sion atunci când soţii Ion şi Nina au decis să îl ia sub aripa lor protectoare şi să îl crească ca pe propriul fiu. Odată ce Ion Iliescu a devenit preşedinte, cariera fiului adoptiv a început să înflorească. Mihai Bujor Sion a fost numit şef al cancelariei prezidenţiale, dar şi consul sau însărcinat cu afaceri în Los Angeles, Dubai, Filipine sau Manila. De 4 ani Mihai Bujor Sion s-a retras din activitatea diplomatică. Este căsătorit cu Laura Maria Iordache, fost model, cu 34 de ani mai tânără decât el, şi au împreună un copil. Un personaj relaxat, spuncei care l-au cunoscut acum cinci ani, în reality show-ul Asia Expres.

Fostul preşedinte ar fi lăsat un testament

Surse Observator spun însă că relaţia dintre el şi familia Iliescu s-a mai răcit în timp. Fostul preşedinte ar fi lăsat un testament.

"Eu nu cunosc detaliile testamentului domnului Iliescu. Eu am fost avocatul dânsului în dosarele 'Mineriada' şi 'Revoluţia'. Deci chiar nu ştiu să vă spun" a declarat avocatul Adrian Georgescu.

Aşa se face că vila din Primăverii nu i-ar rămâne lui, ci altui apropiat la familiei: SPP-istul lui Ion Iliescu. Răzvan este cel care a stat alături de Ion Iliescu şi pe vremea când era preşedinte şi după încheierea mandatului. În timp ar fi devenit omul lui de încredere. În ultmii ani ar fi locuit chiar în casa familiei Iliescu si ar fi avut grijă de cei doi zi de zi. El este cel care s-a ocupat şi de funeriile fostului preşedinte.

Moştenirea pe care Iliescu o lasă societăţii

Dar care este moştenierea pe care Ion Iliescu o lasă socităţii româneşti?

"A fost perceput ca sărac şi cinstit în sensul economic. Ion Iliescu nu a fost unul dintre politicienii care şi-au expus opulent vreun fel de avuţie materială. Mi se pare că intelectual a fost mult peste medie şi bogăţia asta este de altă natură. [,,,] Îi mulţumim lui Ion Iliescu pentru speranţă. Pentru că dacă el a putut, înseamnă că şi alţii pot" a explicat sociologul Ciprian Necula.

"Îi putem spune 'mulţumesc' pentru că astăzi avem o Constituţie, putem să-i mulţumim pentru că avem un Parlament bicameral funcţional şi putem să-i rămânem recunoscători că ne-a învăţat răul post ceauşist" a spus Gabriel Diaconu.

"Câţi s-au îmbogăţit în umbra lui Ion Ilescu şi s-a eliberat corupţia iarăşi e o discuţie" a mai spus Ciprian Necula.

