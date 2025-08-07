Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, într-o ceremonie care a reflectat atât importanţa sa istorică, cât şi controversele care i-au marcat cariera. Primul preşedinte ales al României a avut parte de funeralii de stat, dar la ieşirea din Palatul Cotroceni, s-a auzit şi Imnul Golanilor. O zi care a arătat, încă o dată, divizinunile din societatea românească privind moştenirea lui politică, dar şi rănile adânci ale ţării, nevindecate nici după mai bine de trei decenii. Soţia lui, Nina Iliescu, a lipsit de la ceremonie din motive de sănătate. Nici unii mari lideri politici, inclusiv foşti şefi de stat, nu şi-au luat rămas bun de la cel care a fost figura centrală a tranziţiei postdecembriste. Ion Iliescu se odihneşte acum la Cimitirul Ghencea III.

Ceremonia gărzii la catafalc a deschis primele funeralii de stat de după Revoluţie ale unui fost preşedinte. Rând pe rând, militari, politicieni şi apropiaţi ai lui Ion Iliescu au mers în faţa sicriului în grupuri de câte 4 şi au ţinut un moment de reculegere. Printre primii s-au numărat cei 5 foşti premieri: Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. Sicriul lui Ion Iliescu, acoperit cu drapelul naţional, a părăsit apoi Palatul Cotroceni, purtat pe umeri de 8 militari.

Ceremoniile au continuat în Biserica Palatului Cotroceni, un lăcaş de cult renovat chiar în timpul mandatului său. De la slujbă, marii absenţi au fost preşedintele Nicuşor Dan, foştii şefi de stat Klaus Iohannis şi Traian Băsescu, dar şi foştii lideri PSD, Liviu Dragnea şi Mircea Geoană. Nici partenera de-o viaţă, Nina Iliescu, nu a fost prezentă, însă din motive de sănătate.

"Cred că ar trebui să ne respectăm pe noi, să respectăm istoria noastră și să îl respectăm pe el așa cum a fost. Sigur, sunt subiectiv, dar îi datorez multe" a spus Adrian Năstase.

"Este prima ceremonie de acest fel, o ceremonie impresionantă. S-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele, cred că nu putem vorbi la nimeni numai de lucruri bune" a spus Viorica Dăncilă.

Fostul preşedinte Ion Iliescu a primit onorul final, pe Platoul Marinescu, în faţa a aproape 130 de militari. Tot acolo, fanfara i-a intonat, pentru ultima oară, imnul României preşedintelui cu cel mai mare scor obţinut vreodată la alegeri, peste 85% dintre voturi.

Înmormântarea cu onoruri militare, întâmpinată şi de protestatari

Controversele l-au urmărit pe Ion Iliescu şi după moarte. La ieşirea din Palatul Cotroceni, mai mulţi protestatari s-au arătat nemulţumiţi de faptul că a fost înmormânat cu onoruri militare.

"Mai bine golan decât activist! Mai bine mort decât comunist!" au scandat aceştia.

"Eu ca cetăţean al României nu sunt de acord ca onorul de stat să fie acordat unui criminal comunist. Onorul de stat se acordă eroilor Revoluţiei sau victimelor regimului Iliescu şi pur şi simplu am vrut să-mi exprim revolta" a spus un protestatar.

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu a fost dus spre locul de veci din Cimitirul Ghencea III pe un afet de tun, acelaşi folosit şi la funeraliile Regelui Mihai 1.

Chiar dacă ceremonia a fost privată, peste o sută de oameni simpli au ţinut să fie martori la momentul istoric, din faţa cimitirului. Accesul publicului în Cimitirul Ghencea la mormântul lui Iliescu s-a făcut abia după ora 16.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰