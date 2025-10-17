Un nou caz de femicid în România. O tânără din localitatea Vulcan, judeţul Braşov a fost ucisă de iubit. Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, a înjunghiat-o mortal cu un cuțit din bucătărie. În momentul tragediei în casă se afla şi copilul de 2 ani.

Tragedia a avut loc în localitatea Vulcan din judeţul Braşov. Totul s-a întâmplat în casa unde locuiau cei doi. Bărbatul, băut bine şi alimentat de gelozie, şi-ar fi înjunghiat concubina cu un cuţit. În tot acest timp, în camera alăturată se afla copilul lor în vârstă de doar doi ani.

"Era foarte gelos. Foarte... nu gelos"

"Cred că gelozia. El a fost plecat şi din ce am auzit, aşa a spus, că din gelozie. Şi din cauza băturii, consuma alcool. Şi cred că în seara aceea chiar era băut", spun vecinii.

Articolul continuă după reclamă

Cel care a sunat la 112 a fost chiar individul, dar nu pentru a se autodenunţa, ci pentru a încerca să scape basma curată.

"Agresorul a utilizat o astfel de apărare cum că cel care a comis fapta era un intrus care a pătruns în locuinţa familiei. S-a stabilit că, fără doar şi poate, că agresorul este principalul suspect în această cauză", spune Radu Adrian, prim-procuror al Parchetului Tribunalului Braşov.

Cu doar câteva ore înainte de oribila faptă, individul a spus, într-un live pe reţelele de socializare, că îşi va omorî partenera.

"Era pe Facebook în live, beat. Tot ne povestea că tot o ameninţă. Şi ultima oară chiar a povestit chestia asta, că el vrea să o omoare", povestesc oamenii.

Între cei doi existau des certuri

Rudele, dar şi vecinii, spun că relaţia dintre cei doi a fost dintodeauna presărată cu scandaluri.

"Eu n-am văzut, ca să vă zic aşa, n-am văzut armonie în familie. Amândoi se certau, de multe ori am văzut treaba asta. Se certau, ea înjura, el înjura. Se băteau cot la cot. N-am văzut într-o familie aşa ceva", povesteşte fratele agresorului.

"Dacă beau amândoi, până nu mai puteau... Erau beţi, beţi, beţi. Îi găsea toată lumea în stradă", spun cunoscuţii.

"S-a stabilit că, într-adevăr, ar fi avut o relaţie tensionată în familie şi a existat şi un martor care ar fi spus că s-au auzit zgomote, un conflict în familie, în cursul acelei nopţi", spune Radu Adrian, prim-procuror al Parchetului Tribunalului Braşov.

Anchetatorii au stabilit însă că agresorul este recidivist. În 2005, acesta a fost condamnat la închisoare pentru tentativă de omor şi alte infracţiuni. Individul de 40 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi, dacă va fi găsit vinovat, va petrece ani buni în spatele gratiilor. De la începutul anului până acum, peste 40 de femei au fost ucise de partenerii lor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰