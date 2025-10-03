Doi bucureșteni s-au trezit cu arbori rupți de vânt prăvăliți peste mașinile lor. În Oltenia, e şi mai rău - codul roşu a adus, în două zile, ploi cât pentru două luni. Vremea rea continuă până sămbătă dimineaţă.

În sectorul 4 al Capitalei, două maşini scapă milimetric. Cea de-a treia ajunge însă captivă sub un copac imens doborât de rafalele de vânt. În cădere, arborele rupe firele de curent, dar bărbatul de la volan scapă miraculos.

Pe Splaiul Unirii, un şofer de ridesharing a avut parte de aceeaşi experienţă, în timpul unei curse. Un copac a lovit maşina în mers.

Şofer: Mergeam pe stradă şi am văzut copacul în faţa mea. Eram într-o cursă şi pasagera a ajuns la spital, s-a lovit la nas.

Reporter: De la frână bănuiesc.

Şofer: Da, dezastruos. Mergi pe stradă şi cad pomii pe tine.

Pericol a fost şi la intrarea în curtea unui liceu pedagogic din sectorul 6. Chiar când treceau mai mulţi elevi, un copac gros a fost smuls cu tot cu rădăcină de vântul care bătea cu peste 80 de km/oră.

100 de maşini avariate şi 130 de copaci doborâţi de vijelie

În doar patru ore, vijelia a doborât 130 de copaci şi a avariat peste 100 de maşini.

Furtuna de cod portocaliu a dat peste cap nu doar Capitală, ci şi toată jumătatea de sud a ţării. Iar în Olt şi Dolj, unde este cod roşu, a plouat în două zile cât pentru două luni.

Studenţii din Timişoara, daţi afară din cămin de ape

În Timişoara, ploile i-au mutat pe studenţi dintr-un cămin în altul. Clădirea aflată în renovare nu a făcut faţă potopului. A plouat atât de tare încât apa a ajuns să curgă din pereţi ca de la robinet.

"Toţi aici suntem campioni olimpici la nataţie. E deranjant mai ales pentru cei din anul I, care au venit prima oară la facultate să vadă aşa ceva. Îţi curge apa în cap, adică e de-a dreptul penibil. Ditamai universitatea să ai genul ăsta de cămin" a spus un student.

Reporter: Cum arată camera?

Student: Super! Bazin, vă aduceţi colace şi puteţi să înotaţi.

Iarna şi-a intrat în drepturi mai devreme

Vântul puternic a accentuat senzaţia de frig. Azi-dimineaţă s-au resimţit 0 grade în Capitală, doar 1 grad la Călăraşi şi 2 la Craiova.

Pe creste, e deja iarnă în toată regula. La Vf. Omu, s-au resimţit -8 grade Celsius.

În judeţul Vâlcea, la Obârşia Lotrului, a nins fără încetare, iar autorităţile au deszăpezit neîncetat drumurile. Şi peste Banatul Montan a căzut zăpadă. Iar la Rânca, turiştii se gândesc deja la sărbători.

"Au început să întrebe de pachetele de sărbători pentru că interesul e din ce în ce mai mare, pentru că oamenii asta şi urmaresc iarna - zăpadă. Mai ningea în octombrie, dar anul ăsta a venit foarte devreme" a explicat cabanierul Gabriel Roşca.

Mai frig decât ar fi normal va mai fi până la mijlocul săptămânii viitoare. Apoi, maximele vor urca, din nou, până la 22 de grade.

