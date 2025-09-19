Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten. Florin se întorsese în ţară de 5 ani şi avea o fetiţă

Un bărbat a fost împuşcat mortal, din greşeală, de un cunoscut, după o petrecere. Cei doi se aflau într-o maşină, în localitatea Călinești-Oaș, din Satu Mare, iar cel care a tras nu ar fi ştiut că arma este încărcată. A apăsat pe trăgaci, din joacă, iar glonţul a lovit victima în zona gâtului. Bărbatul împuşcat are 40 de ani şi a murit pe loc.

El este bărbatul care a fost împuşcat mortal la o partidă de vânătoare - Facebook

Din primele informaţii, cei doi urmau să meargă la o vânătoare de cerbi. Aşteptau pe încă cineva în momentul în care a avut loc tragedia. Se crede că ar fi consumat alcool la petrecere, însă se aşteaptă analiza toxicologică pentru a şti cu exactitate.

Cine este bărbatul împuşcat mortal de un prieten

Florin s-a întors din străinătate de cinci ani, îşi deschisese o afacere de tâmplărie, era pasionat de vânătoare de patru ani şi participa alături de prietenii săi la partide organizate. Florin era căsătorit şi avea o fetiţă, care va trebui acum să crească fără tatăl său.

Articolul continuă după reclamă

Tragedia a avut loc în noaptea de joi spre vineri. Tânărul de 29 de ani a fost arestat pentru 24 de ore. Arma s-a declanşat în timp ce cei doi se aflau în maşină. Florin era pe bancheta din spate când glonţul i-a intrat în gât şi l-a ucis pe loc.

Ce spun poliţiştii

La data de 18 septembrie a.c., ora 23.13, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre faptul că un bărbat ar fi fost împușcat accidental, în timp ce se afla într-un autoturism care se afla în parcarea unei pensiuni din localitatea Călinești-Oaș.

Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat de 29 de ani, din localitatea Drăgușeni, în timp ce se afla în autoturism, ar fi manipulat o armă de vânătoare care se afla în autoturism, moment în care aceasta s-ar fi declanșat accidental și l-ar fi împușcat pe un bărbat de 40 de ani, din localitatea Gherța Mică, în zona gâtului, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, provocându-i decesul.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș.

La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Investigații Criminale și Serviciul Criminalistic pentru a stabili toate împrejurările și circumstanțele evenimentului.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰