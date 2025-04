Fata avea tulburări de comportament şi nimeni nu a ştiut, până la crimă, că ținea în secret un jurnal, în care îşi nota toate gândurile negre. Scria acolo că-şi urăşte mama şi că ar vrea s-o ucidă. Din păcate, a ajuns să-şi pună planul în aplicare, ajutată de o altă adolescentă cu un an mai mare. 12 lovituri de cuţit au numărat criminaliştii pe trupul Andreei.

"Nu știu cât de multe știi despre cultura română, dar ne este foarte greu să spunem te iubesc. Și te iubesc vine foarte greu în familiile românești", spunea Andreea Mottram.

Îngerul ucis de demon

Aşa, în numele iubirii, Andreea Mottram a schimbat şi a salvat sute de destine. Îşi dedicase toată viaţa misiunii ei - aceea de ajutorare, de incluziune a persoanelor diagnosticate cu autism. Chiar fiul ei bolnav a făcut-o să înţeleagă că asta trebuie să facă. A început lupta în urmă cu 15 ani, atunci când România abia începea să conştientizeze această afecţiune. Nu aveam legi, nu aveam asociaţii, nu aveam nimic. Iar zeci de familii se luptau singure pentru a duce o viaţă cât de cât normală.

"Andreea Mottram a fost o activistă civică, dintre aceia care sunt puşi pe liste negre la televizor câteodată pentru că se luptă pentru democraţie, libertate, pentru că ţin instituţiile statului responsabile să-şi facă treaba pentru cetăţeni, dar în acelaşi timp şi mamă de copil cu autism. Andreea Mottram a fost un om extraordinar. Eu am cunoscut-o în context profesional, acum mai bine de 10 ani, când începuse o organizaţie pentru a promova drepturile persoanelor cu autism, ea având doi baieţi cu autism", a declarat Oana Siliva Ţoiu, deputat.

Când a înţeles că sistemul se mişcă mult mai lent faţă de timpul care trecea peste fiul ei, Andreea Mottram a plecat peste Ocean. Să-l salveze pe el şi pe alţii. Aşa a ajuns să adopte şi o fetiţă care nu avea mamă, dar avea nevoie de una. Mihaela Sorescu - româncă şi ea. Un copil abandonat în orfelinatele româneşti, fără reper şi fără viitor. A crescut-o şi a iubit-o ca pe propria ei fiică. Până pe 22 Martie când chiar ea, fiica ei adoptivă a ucis-o.

"Femeia a fost găsită de o echipă de curăţenie în casa de vacanţă din spatele meu, înjunghiată de 12 ori în piept. Ceea ce s-a întâmplat aici a şocat comunitatea locală, pe cea din California, unde femeia locuia, şi are ecou dincolo de graniţele ţării", a declarat Chris Reed, reporter FOX.

Andreea urma să împlinească 48 de ani. Cu câteva ore înainte să fie asasinată, postase o ultimă fotografie pe Facebook. "Asta e... aproape 48"

Ca o coincidenţă cruntă, unul dintre ultimele ei mesaje a fost acesta: "Necazul e că tu crezi că ai timp."

Fiica de 16 ani ar fi avut şi un complice, scrie presa americană. Abigael "Jay" Flanagan - O prietenă cu un an mai mare decât ea. Anchetatorii le-au găsit câteva zile mai târziu, în California, pe baza probelor găsite la locul crimei. Un cuţit, câteva telefoane aruncate în toaletă şi o pereche de pantaloni, care aveau urme de sânge. Criminaliştii au găsit de asemenea şi un jurnal al adolescentei de 16 ani, în care scria încă din luna noiembrie. Mihaela Sorescu mărturisea acolo că îşi urăşte mama şi că vrea s-o omoare.

"Am fost foarte tristă când am aflat, nu am avut niciodată o familie care să mă susţină atât de mult. Andreea a fost o mamă minunată, era asistent social", spune un apropiat.

Mesaje sfâşietoare pe internet

Andreea Mottram era înger păzitor pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, dar şi pentru pacienţii bolnavi în faze terminale. Fundaţii mari româneşti există acum datorită ei. În State, era cunoscută pentru lupta pe care o ducea pentru şi alături de refugiaţi. Mii de oameni sunt acum în şoc şi încearcă să înţeleagă ce s-a întâmplat cum de fetiţa pe care a adoptat--o şi căreia i-a oferit un cămin, iubirea de mamă şi o viaţă normală a ajuns s-o ucidă cu sânge rece. Pe Facebook, curg mii de comentarii în memoria ei...

"Dacă există Dumnezeu... de ce tu? Răspunsul ăsta vreau să-l știu." "Andreea este activistă civică de când o știu și-și folosea această latură chiar și în munca de social worker, din ultimii ani, când avea grijă ca oamenii care se află în ultima fază a vieții lor să moară în demnitate, iar cei apropiați să-și ducă doliul cât de lin posibil". "Andreea e stea, o stea care până acum câteva zile nu era de nevăzut. (...) Andreea a luptat cu toate forțele, atât în România, cât și în SUA, pentru a aduce schimbări pentru persoanele vulnerabile din spectrul autist. "

Adolescenta de 16 ani şi prietena ei complice au fost arestate şi urmează să fie judecate ca nişte adulţi. În ţară, se fac acum inclusiv campanii de donaţii pentru a ajuta familia îndoliată cu înmormântarea.

"Eu cred în continuare ca binele atrage după sine binele, ca avem puterea să fim și puternici dar și slabi și ca avem un potențial absolut incredibil și va doresc să aveți puterea de a face schimbari în voi și în lumea care trăiţi", spunea Andreea Mottram.

