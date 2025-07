Robert şi Ştefania sunt tinerii care au pierit în apele Dunării. Aveau 26 şi 21 de ani şi erau din Bucureşti. Veniseră cu mai mulţi apropiaţi, la Gostinu, o plajă neautorizată pe Dunăre, dar care a devenit cunoscută, în ultimii ani, drept "Marea de lângă Bucureşti".

Tragedia a avut loc într-o zonă retrasă de lângă plajă. Femeia se afla cu copilul în braţe în momentul în care a căzut într-o groapă din albia fluviului şi a fost trasă în larg de curenţii puternici. Soţul ei a sărit să le salveze şi a reuşit să ţină fetiţa la suprafaţă până când a intervenit cineva de la mal. Apoi şi el a fost înghiţit de Dunăre.

Filmul tragediei de pe plaja Gostinu

Micuţa Aisha, fetiţa de 9 luni, a fost resuscitată de salvatorul ei şi a început să respire în scurt timp. În ape dispăruse şi sora Ştefaniei, o fată de 13 ani. În căutarea ei a sărit un poliţist aflat în timpul liber, care se afla pe plajă şi avea skijetul la îndemână.

"Şi am văzut-o pe fetiţa aceasta de 13 ani, de la locul unde s-a întâmplat cam un kilometru distanţă. Pe apă, plutea. Era foarte speriată, striga uşor, că nu mai avea putere, după ajutor. Am oprit skijet-ul lângă ea, am luat-o de mână, am urcat-o pe skijet şi am dus-o la maşină unde erau rudele ei", a declarat salvatorul fetei.

Fata a povestit că a leşinat când a văzut că Robert şi Ştefania s-au dus la fund şi s-a trezit apoi plutind pe fluviu. Căutările celor două trupuri au început imediat.

"Miercuri, după ore întregi de căutări, tânăra a fost găsită la suprafaţa apei la o distanţă de aproximativ un kilometru în aval faţă de locul dispariţiei", a declarat Nicoleta Beianu, ISU Giurgiu.

Robert a fost găsit abia în această dimineaţă şi predat familiei. Locul în care cuplul a venit să se scalde este cunoscut de localnici pentru curenţii puternici. Găurile din albia fluviului crează vârtejuri puternice. Chiar şi aşa, oamenii continuă să vină la plaja aflată la doar o oră de capitală.

În zonă există mai multe panouri care indică faptul că scăldatul este interzis, dar cu toate acestea, de ani de zile plaja funcţionează ca o adevărată zonă de agrement. Sunt şezlonguri, umbrele şi chiar chioşcuri de unde oamenii îşi cumpără mâncare şi băuturi. Iar în fiecare weekend de vară, pe plajă poţi găsi mii de turişti. Primarul din Gostinu se spală pe mâini.

"Ce treabă are cel cu chioşcul că vine omul şi îşi face baie în Dunăre? Asta este singura datorie pe care o am. Pentru avertizearea cetăţenilor şi a acelor turişti, turişti de duminică. Nu poate spune nimeni că nu este avertizat în legătură cu scăldatul în Dunăre", a declarat Dumitru Văcaru, primar Gostinu.

Primarul spune că terasele funcţionează în baza unui acord de comerţ ambulant. Iar de control nu poate fi vorba, pentru că plaja aparţine altor instituţii.

"E vorba de Regia Naţională a Pădurilor, pe păduri. E vorba de Apele Române, pe apă. Şi ANIF-ul pe drumul de acces", a declarat primarul.

"Şi nu s-au înţeles de atâta timp, de atâţia ani, având în vedere că au văzut că e flux de oameni continuu, acolo?", a fost acesta întrebat.

"Asta înseamnă cheltuieli şi de igienă şi de tot ce vreţi dumneavoastră", a declarat primarul din Gostinu.

Regia Pădurilor şi Apele Române nu au răspuns solicitărilor Observator. Între timp, prefectul de Giurgiu promite că va limita accesul către plajă şi va face mai multe controale în zonă.

