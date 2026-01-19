Antena Meniu Search
A fost panică în oraşul Gerla din Cluj după ce o patiserie amplasată lângă un bloc a sărit în aer în urma unui incendiu. Flăcările ar fi pornit de la o aerotermă, iar focul s-a extins până la o butelie, care a explodat. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă patiseria a fost complet distrusă. În plus, sunt înregistrate pagube şi la blocurile din apropiere, după ce multe geamuri s-au spart.

de Redactia Observator

la 19.01.2026 , 13:30

ISU Cluj a anunţat că pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin pe strada Dragoș Vodă din municipiul Gherla, "unde s-a produs un incendiu urmat de o explozie la o butelie, fiind distrusă o plăcintărie".

Nu au fost raportate victime.

La o primă evaluare, sunt înregistrate pagube la geamurile unor imobile situate în imediata apropiere, au mai transmis cei de la ISU.

