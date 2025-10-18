Podul de peste Dunăre de la Brăila, supranumit "Golden Gate"-ul României, este cu siguranță una dintre cele mai spectaculoase construcții din țară pentru ochii oricărui privitor, însă calitatea lucrării lasă de dorit. Statul a sancționat constructorul și a încasat 16 milioane de euro, sumă reținută din garanția de bună execuție, din cauza unei liste lungi de lucrări neconforme și întârzieri de sute de zile.

Principalele nemulțumiri ale autorităților în legătură cu podul de la Brăila vizează depășirea sau întârzierea termenelor de finalizare a proiectului, precum și problemele apărute după inaugurarea acestuia.

Podul a fost dat în circulație în vara anului 2023, însă drumurile de legătură - cel spre Jijila (județul Tulcea) și cel către șoseaua de centură a orașului Brăila, au fost inaugurate abia în vara anului 2025.

De la momentul deschiderii circulației și până în prezent, au fost semnalate numeroase probleme: tasări la rampa de urcare, infiltrații în blocul de ancoraj, decopertări și reasfaltări pe întreaga suprafață a podului, în ambele sensuri, precum și șuruburi nefixate în parapete, observate imediat după inaugurare.

Toate aceste deficiențe au generat numeroase procese între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și constructorul podului. Unul dintre procese a fost câștigat definitiv în vara acestui an, iar asocierea de firme care a realizat lucrarea trebuie să plătească statului român despăgubiri în valoare de 80 de milioane de lei, aproximativ 16 milioane de euro.

