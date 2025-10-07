Managerul Spitalului de Copii din Iași și-a dat demisia după 7 zile. Bacteria, găsită pe mâna unei asistente

Noul manager al Spitalului de Copii Sfânta Maria din Iaşi şi-a dat demisia la doar câteva zile după ce fusese numit în funcţie.

Managerul interimar al Spitalului de Copii "Sfânta Maria" din Iași, dr. Radu Constantin Luca, și-a anunțat demisia la doar o săptămână după numire. El fusese desemnat în funcție după izbucnirea scandalului provocat de moartea a șapte copii infectați cu bacteria Serratia marcescens.

Dr. Radu Constantin Luca a motivat că este chirurg și dorește să se întoarcă în sala de operații. Totodată, el a precizat că va rămâne în funcție până la numirea unui nou manager, urmând ca postul să fie ocupat prin concurs.

Demisia sa a fost confirmată de către preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe. "Am luat act de demisia managerului interimar de la Spitalul 'Sfânta Maria', Radu Constantin Luca. Vom face toate demersurile administrative pentru a numi o conducere interimară în cel mai scurt timp, astfel încât să ne asigurăm că activitatea medicală şi administrativă a spitalului decurge fără sincope", a declarat preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Potrivit G4media, Dr. Radu Constantin Luca ar fi vrut să demită doi șefi de secții din spital, care ar fi susținuți de Costel Alexe.

Bacteria Serratia, găsită în scurgerea unei chiuvete de la ATI şi pe mâna unei asistente

Pe de alta parte, directorul interimar al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Iaşi, dr Liviu Stafie, a confirmat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că există o a doua probă, prelevată pe mâna unei asistente medicale de la Spitalul pentru copii "Sf Maria", care s-a pozitivat la bacteria Serratia marcescens.

Potrivit acestuia, de la terapia intensivă din corpul A al Spitalului pentru copii "Sf Maria" din Iaşi au fost prelevate sute de probe din instalaţiile de aer, suprafeţe, reţele de scurgere, mâinile personalului, după depistarea focarului cu bacteria Serratia marcescens, însă până acum doar două dintre acestea s-au pozitivat. "Avem două pozitivări. Una în scurgerea unei chiuvete şi alta în proba de pe mâna unei asistente", a declarat presei dr Liviu Stafie.

Normele europene interzic amplasarea chiuvetelor în secțiile ATI

Normele europene interzic amplasarea chiuvetelor în secțiile ATI, deoarece acestea pot deveni surse de bacterii. Totuși, legislația românească încă le impune, contrar recomandărilor UE și OMS, motiv pentru care autoritățile urmează să ceară modificarea legii pentru eliminarea lor.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, directorul interimar al DSP Iaşi a prezentat modul în care instituţia pe care o conduce a acţionat în cazul focarului de infecţii nosocomiale de la Spitalul de Copii "Sfânta Maria", precizând că raportul final al Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii va fi transmis direct Parchetului, ancheta fiind în desfăşurare.

Dr Liviu Stafie a subliniat că, potrivit Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1101/2016, Spitalul pentru copii "Sf Maria" este responsabil de gestionarea focarelor interne, DSP intervenind doar la cererea unităţii medicale. Conform declaraţiilor sale, lipsa chiuvetelor din saloanele terapiei intensive din corpul A al Spitalului "Sf. Maria" contravine Ordinului nr. 1500 privind dotarea spaţiilor ATI.

"Legal, Ordinul 1500 spune clar că trebuie chiuvete în fiecare spaţiu. Nu ştiu ce înseamnă asta, poate şi în vestiar. (...) Acolo, ţinând în cont de limitarea de spaţiu, chiuveta a fost montată în grupul sanitar. Trebuia spus, ca plan de conformare, adăugarea de noi chiuvete. Spaţiul nu a permis", a declarat directorul DSP Iaşi.

Conform sursei citate, la Spitalul "Sf Maria" au fost impuse o serie de măsuri care vizează, printre altele, revizuirea planului de autocontrol şi a fişelor epidemiologice, monitorizarea permanentă a florei microbiene, raportarea imediată a oricărui focar, inclusiv în weekend.

