După ce magistraţii au pus lacătul pe uşa sălilor de judecată, a venit rândul primăriilor. Sindicatul comunelor şi oraşelor din România anunţă că primăriile intră în grevă începând de azi ca răspuns la pachetul doi de măsuri fiscale.

Angajaţii se plâng că discuţiile cu premierul au semănat cu, citez, un "dialog al surzilor" şi că tăierile de personal demolează primăriile comunelor și orașelor mici. Reprezentanţii sindicatului au dat şi un ultimatum Executivului: să corecteze până luni măsurile pe care le consideră "abuzuri grosolane".

"S-a umplut paharul!"

Sindicatul Național SCOR a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, declanșarea unui protest pe termen nedeterminat, acuzând Guvernul că, prin Pachetul 2 de măsuri privind administrația publică locală, "demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici".

Redăm mai jos, integral, comunicatul SCOR:

"Primăriile se închid începând de vineri 29 august!

După 7 săptămâni de „dialogul surzilor” între primarii comunelor și Sindicatul Național SCOR, pe de o parte, cu premierul Ilie BOLOJAN, pe de altă parte, așa-numitul „Pachet 2” de măsuri privind administrația publică locală a fost astăzi pus pe masă într-o formă care demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici.

Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut.

În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii. În plus, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor. Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie BOLOJAN – „meniul pentru săraci”, grila de salarizare specială numai pentru primăriile cu buget redus. Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului. Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea „jumătății de funcționar public” prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar! Pentru toate aceste motive, de mâine, pe termen nedeterminat, intrăm în protestul care poate fi poreclit „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!”, precum show-ul anuntat la circ, cu râma care zboară. Modelul lui Ilie BOLOJAN – jumătatea de funcționar public, presupune că o zi acesta va funcționa la o primărie, iar a doua zi la altă primărie. Consătenii noștri trebuie să înțeleagă ce înseamnă acest model – vii la primărie și constați că …AZI NU ZBOARĂ!! Până luni, guvernul mai are posibilitatea să corecteze aceste abuzuri grosolane asupra autorităților publice locale!".

Cseke Attila: Reforma administrației publice va elimina peste 40.000 de posturi din primării și poliția locală

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a detaliat reforma administrației publice care prevede reducerea cu 25% a posturilor din primării și restructurarea Poliției Locale, măsuri care vor elimina peste 40.000 de posturi în 2025. Întrebat despre procentul de reducere a angajaților primăriilor, Cseke Attila a răspuns că formula finală este de "minus 25%" și că aceasta s-a stabilit în urma întâlnirilor cu structurile asociative ale primarilor din România. Ministrul a explicat că reducerea se calculează raportat la evidența populației. Referitor la modul de aplicare, Cseke Attila a precizat că primăriile care s-au "gospodărit eficient" și nu au organigrama plină nu vor trebui să facă reduceri ample sau să concedieze angajați. În schimb, acolo unde organigrama este completă, "această reducere cu 25% înseamnă reorganizarea personalului și a activității".

Ministrul a subliniat că prefectul este cel care va anunța și verifica reducerile la nivel județean, recomandând păstrarea angajaților buni "în urma unor concursuri obiective". Întrebat despre totalul posturilor eliminate, Cseke Attila a confirmat că se vor elimina "puțin peste 40.000 de posturi", incluzând aici reducerea de la cabinetele aleșilor locali (aproximativ 6.000 posturi) și de la Poliția Locală (peste 4.000 posturi). Referitor la Poliția Locală, ministrul a explicat că localitățile cu sub 4.500 de locuitori pot avea maxim trei polițiști locali doar dacă există venituri proprii pentru susținerea lor. Pentru celelalte localități, decizia privind existența Poliției Locale rămâne la latitudinea autorităților, dar reforma vizează limitarea personalului cu cel puțin 4.000 de posturi.

