Lotul trei dintre Bragadiru şi Joiţa are 18 kilometri. Este practic ultima porţiune din inelul de sud al Autostrăzii 0 care trebuia să fie dată în trafic. Iată că luni, la ora 17:00, lotul va fi inaugurat de către autorități. Va fi prezent chiar şi fostul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu împreună cu actualul ministru.

Şoferii ar fi trebuit să poată parcurge acest traseu de la Constanţa până la Curtea de Argeş doar pe autostradă încă de acum doi ani şi jumătate. Iată că lucrurile se întâmplă cu întârziere însă, în loc de patru ore şi jumătate, şoferii vor parcurge această distanţă într-un timp mai scurt, în doar patru ore.

La orele de vârf economia de timp va fi şi mai mare, chiar şi de până la trei ore dacă luăm în calcul blocajele de pe Centura existentă.

Deschiderea tuturor tronsoanelor, abia în 2026

Lotul 2, Corbeanca - Afumaţi, este singurul deschis de pe inelul de nord. Pe lotul 3, Afumaţi - Pantelimon, lucrările au ajuns la jumătate, iar cel mai avansat este Pantelimon - Glina.

"Până la sfârşitul acestui an în mod sigur vom deschide Lotul 4, Pantelimon - Glina, de pe semi-inelul nordic. Rămâne sub semnul întrebării Lotul 3, Afumaţi - Pantelimon, cel de 8,6 kilometri. Depinde foarte mult de modul în care constructorul chinez înţelege să se mobilizeze. În acest moment nu are o mobilizare suficientă", a explicat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Autorităţile vor ca până la sfârşitul anului viitor şoferii să poată merge pe toată autostrada din jurul Capitalei.

