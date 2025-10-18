În mijlocul durerii și haosului provocat de explozia din Rahova, o poveste de dragoste a adus o rază de speranță pentru un cuplu. Un tânăr și-a riscat siguranța pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei soții, rochie rămasă într-unul dintre apartamentele imobilului devastat de deflagraţie. Tinerii urmau să aibă nunta astăzi, sâmbătă.

Un tânăr a intrat în blocul afectat de explozie pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii - Profimedia

Bărbatul a stat ore întregi rugându-se de autorităţi să-l lase să intre în locuinţă. Le-a explicat că toată nunta este pregătită, iar cel mai important detaliu al evenimentului se află încă înăuntru. În pofida tragediei inimaginabile, tânărul îşi dorea cu orice preţ să păstreze ce avea viitoarea sa soţie cel mai de preţ: rochia de mireasă.

În cele din urmă, echipele de intervenție au acceptat să-l însoțească până în apartament, unde tânărul a găsit rochia intactă. A ieșit din clădire ținând-o strâns în brațe, ca pe cel mai prețios lucru din lume.

Martorii au povestit cu emoție momentul în care oamenii adunați în jur au început să aplaude gestul. O pauză de bucurie într-un moment încărcat de durere şi disperare.

"A riscat mult, dar pentru el rochia aceea era totul. A ieșit cu ea în brațe, iar oamenii din jur au început să aplaude. A fost un moment de emoție pură, într-un loc unde până atunci fusese doar durere", a spus unul dintre martorii aflaţi la faţa locului.

Explozie devastatoare în Rahova: trei oameni au murit

Un bloc de locuinţe din Rahova a sărit în aer şi a zguduit cartiere întregi din Capitală ca la cutremur. Trei oameni au murit. Între ei, o femeie de 24 de ani gravidă care a căzut prin plafonul dintre etaje şi un bărbat aruncat de suflul deflagraţiei pe geam la 40 de metri distanţă până în blocul vecin.

Au fost scene de coşmar: dintre dărâmături oamenii cereau disperaţi ajutor! Sute de elevi de la liceul aflat lângă bloc au fost evacuaţi din clasele cu geamuri sparte. Clădirea arată de parcă a fost detonată o bombă.

Autorităţle au activat planul roşu, au adus câini şi drone pentru a găsi supravieţuitori. 13 oameni au ajuns la spital, iar unul dintre ei va fi transferat la Graz, în Austria. O acumulare de gaze uriaşe a aruncat blocul în aer. Oamenii din zonă spun că au sesizat încă de joi autorităţile. Distribuitorul a oprit alimentarea, dar cel mai probabil, unul dintre locatari, a rupt sigiliul și a repornit gazul, provocând deflagraţia.

400 de oameni trăiau în blocul afectat. Riscul de colaps este uriaş, iar oamenii nu sunt lăsaţi să se întoarcă acasă.

Tragedia deschide un val de anchete pentru a afla cum s-a ajuns la cea mai puternică explozie care a avut loc într-un bloc din Capitală.

