Una dintre victimele exploziei din Rahova, aruncată peste 50 de metri şi izbită de peretele blocului vecin

Explozie extrem de puternică într-un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația a zguduit întreg cartierul Rahova, spulberând pereții blocului și provocând panică printre locuitori. Imaginile dezastrului arată apartamentele aflate la etajele superioare, de pe colţul clădirii, distruse complet. Sunt trei morţi, una dintre victime a fost aruncată zeci de metri şi izbită de blocul vecin.

Trei oameni şi-au pierdut viaţa în urma exploziei devastatoare din Rahova. Alte 17 persoane au fost rănite în deflagraţie. Imaginile sunt cutremurătoare. Una dintre victime a fost aruncată peste 50 de metri şi izbită în peretele blocului vecin.

Martorii de la faţa locului povestesc primele clipe de după momentul fatidic, zgomotul auzindu-se la câţiva kilometri depărtare.

"Vecina mea mi-a zis să fiu pregătită că e totul făcut praf. Apartamentul meu e teroare. Balconul e căzut tot, un dulap de pe balcon are o gaură în el", spune o femeie.

Articolul continuă după reclamă

Bucăți întregi din fațada blocului s-au desprins și s-au prăbușit pe trotuar. Autoritățile au evacuat de urgență clădirile din jur, în timp ce fumul și praful au acoperit totul. Pagubele sunt uriașe, bucăți de beton și elemente de construcție s-au prăbușit peste mașinile din parcare, făcând ravagii.

Martorii vorbesc despre o explozie ca o bombă, un suflu violent care a zguduit ferestrele blocurilor din apropiere și a semănat panică printre locatari.

Explozie dezastruoasă în Rahova

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai distruse fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu.

Potrivit primelor informaţii, un vecin ar fi dat drumul la gaze.

Două persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale. De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.

Bilanțul actualizat al exploziei blocului din Rahova indică 3 morţi şi alţi 15 răniţi, dintre care 12 legat de explozie şi ⁠3 din zona adiacentă. Doi dintre răniţi sunt în stare gravă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi şi voi la trucurile din ghidul românului chibzuit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰