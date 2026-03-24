Arabia Saudită se pregătește să se alăture războiului împotriva Iranului (WSJ)

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt gata să se implice direct în războiul cu Iranul, dezvăluie Wall Street Journal, care explică că un astfel de pas ar duce la escaladarea semnificativă a conflictului din Golf și ar prelungi criza energetică.

Țările din Golful Persic, în special Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care au încercat până acum să stea departe de războiul SUA și Israel împotriva Iranului, s-ar putea implica în conflict, relatează The Wall Street Journal. Economiile lor depind enorm de stabilitate și de exportul de energie.

Speranțele ţărilor arabe că garanțiile de securitate oferite de SUA și angajamentul diplomatic față de Iran le-ar putea menține în siguranță s-au năruit, concluzie evidentă încă de săptămâna trecută, când Iranul a atacat centrul energetic Ras Laffan din Qatar, precum și obiective energetice importante de la Marea Roșie din Arabia Saudită și instalații din Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

SUA ar putea folosi baza aeriană King Fahd

Potrivit WSJ, Arabia Saudită a acceptat recent ca forțele americane să utilizeze baza aeriană King Fahd, situată în vestul Peninsulei Arabice, după ce, înainte de războiul început pe 28 februarie, anunțase că nu va permite folosirea teritoriului sau spațiului său aerian pentru atacuri împotriva Iranului.

Prințul moștenitor Mohammed bin Salman s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului. Intrarea Arabiei Saudite în conflict este doar o chestiune de timp, potrivit surselor citate.

"Răbdarea Arabiei Saudite față de atacurile iraniene nu este nelimitată. […] Orice convingere că țările din Golf sunt incapabile să răspundă este o eroare de calcul", a declarat săptămâna trecută ministrul saudit de Externe, Faisal bin Farhan, după o serie de atacuri iraniene asupra infrastructurii energetice.

În același timp, Emiratele Arabe Unite merg pe o altă direcție, cel puțin deocamdată: lovesc economic Iranul, restricționând accesul la bani și afaceri. E.A.U., care de ani de zile reprezintă un centru financiar pentru afacerile și persoanele iraniene, au avertizat, după ce au fost vizate de atacuri intense la începutul războiului, că ar putea îngheța miliarde de dolari din activele iraniene.

Astfel de măsuri ar putea limita semnificativ accesul Teheranului la valută și la rețelele comerciale globale, în condițiile în care economia sa internă este afectată de inflație și sancțiuni.

Oficial, aceste state spun că nu participă la atacuri, dar, neoficial, apar indicii că sprijină indirect operațiunile americane. Este o strategie calculată pentru a evita represalii directe, a explicat WSJ.

Cum ar putea rămâne statele din Golf vulnerabile în faţa Iranului

Un atac direct asupra Iranului le-ar transforma în combatanți direcți într-un conflict cu un adversar mai mare, aflat în apropiere. Aceste state ar putea deveni vulnerabile dacă președintele Trump ar decide brusc să pună capăt războiului și le-ar lăsa să gestioneze singure o relație mult mai tensionată cu Teheranul. De asemenea, țările arabe se tem că orice implicare ar fi mai degrabă simbolică și puțin probabil să schimbe cursul războiului.

Dar Iranul le forțează mâna, cel mai recent susținând că își dorește un rol în operarea Strâmtorii Ormuz după război, după ce a permis trecerea unor nave favorizate. Teheranul le-a transmis recent oficialilor arabi că dorește să perceapă taxe de trecere, similar cu Egiptul în cazul Canalului Suez, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile.

Această amenințare la adresa arterei energetice a regiunii a venit după ce Iranul a lansat rachete și drone asupra vecinilor săi arabi, atacând hoteluri de lux și aeroporturi, precum și rafinării și depozite de combustibil. Doar Emiratele Arabe Unite au fost nevoite să respingă peste 2.000 de atacuri.

Daniela Ciucă

