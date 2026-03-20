Statele Unite au lansat ofensiva pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz după ce blocarea ei a provocat cea mai mare scumpire a petrolului din ultimii patru ani. Avioane și elicoptere au fost aruncate în luptă. Următorul pas ar fi trimiterea unor nave americane de război pentru a escorta vasele care intră și ies din Golful Persic.

În cadrul ofensivei, administrația Trump ia în calcul ocuparea insulei Kharg, aflată la 24 de kilometri de Iran. Pe teritoriul de opt kilometri lungime trece conducta de gaz prin care republica islamică exportă 90% din petrol. Un grup de elită format din 2.200 de pușcași marini a fost deja trimis în zonă.

"Am spulberat aproape tot ce era de spulberat, inclusiv conducerea (Iranului - n.r.). Marina lor a dispărut. Forțele lor aeriene au dispărut, echipamentul lor antiaerian a dispărut. Zburăm oriunde vrem", a declarat președintele american Donald Trump.

Până la intervenția terestră, Statele Unite au trimis în regiune elicoptere de luptă și avioane proiectate pentru misiuni de luptă la joasă altitudine.

"Nu este doar un avion vechi de 50 de ani, este un aparat iubit de trupele terestre care poate trage aproape 4.000 de gloanțe de uraniu sărăcit pe minut", a relatat reporterul Fox News Lucas Tomlinson.

Aviația americană a început deja să țintească șalupe și drone maritime iraniene din Strâmtoarea Ormuz, pe unde este transportată o cincime din petrolul mondial. Țările din Uniunea Europeană nu vor lua parte la operațiunea militară. Franța, Germania, Italia și Olanda sunt dispuse să ajute doar după semnarea unui armistițiu.

"Odată ce situația se va calma, Franța, împreună cu alte state, este pregătită să escorteze navele în strâmtoare", a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Răspunsul europenilor l-a înfuriat pe Donald Trump.

"Fără Statele Unite, NATO este un tigru de hârtie! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri Iranul să aibă arme nucleare. Sunt lași, ne vom aminti asta", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Trump, gafă în prezența premierului Japoniei

La Casa Albă, Trump a gafat în prezența premierului Japoniei - a comparat loviturile aeriene din Iran cu atacul japonez de la Pearl Harbor.

"Când am atacat, am lovit cu toată forța și n-am spus nimănui despre asta, pentru că voiam să fie o surpriză. Cine știe mai bine despre surprize decât Japonia, nu-i așa? De ce nu mi-ai spus despre Pearl Harbor?", a "glumit" Donald Trump.

În acest timp, luptele au continuat în regiune. Peste noapte, exploziile puternice au zguduit Iranul. În replică, Teheranul a atacat cu zeci de drone și rachete Emiratele Arabe Unite, Kuweitul și Arabia Saudită. Proiectilele au țintit și ambasada americană din Irak.

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a amenințat occidentalii că urmează atentate în parcuri, zone de agrement și destinații turistice aglomerate.

