Cine l-a convins pe Donald Trump să nu atace Iranul. Rusia și Oman au mediat discuţiile cu Teheranul

Țările arabe cred că riscul unui conflict între SUA și Iran a scăzut pentru moment, relatează Financial Times care susţine că a existat o comunicare indirectă între americani și iranieni. Iranul l-a asigurat pe Trump că nu va executa protestatari și că numărul morţilor nu e atât de mare. În același timp, țări precum Arabia Saudită, Egipt sau Qatar i-au cerut lui Trump să nu atace Iranul, pentru că un război în zonă ar afecta toată regiunea și ar duce la creșterea prețurilor. Separat, Reuters relatează că alerta de securitate de la baza aeriană americană Al Udeid din Qatar a fost redusă, iar aeronavele americane care au fost mutate la începutul acestei săptămâni se întorc treptat.

Potrivit Financial Times, care citează surse apropiate guvernelor arabe, tensiunile dintre SUA și Iran s-au redus cel puțin pe termen scurt, după eforturile diplomatice intense de a‑l determina pe Donald Trump să renunțe la un atac asupra Iranului. Un rol important l-a jucat şi comunicarea dintre Teheran și Washington.

Guvernele arabe: Tensiunile dintre SUA și Iran s‑au redus

State din regiune, precum Arabia Saudită, Turcia, Qatar, Oman și Egipt, le‑au cerut oficialilor americani să dea dovadă de reținere și să evite un atac direct împotriva Iranului, avertizând că există riscuri grave pentru vecinii iranieni, inclusiv creșterea prețurilor internsaţionale la petrol și gaze. "Lucrurile s‑au detensionat pentru moment. SUA dau timp pentru discuții cu Iranul și pentru a vedea cum evoluează situația de aici înainte", a declarat un oficial arab.

Potrivit sursei citate, SUA au reluat discuțiile cu oficiali iranieni care l-au asigurat pe Trump că nu vor exista execuții ale protestatarilor și că numărul deceselor nu este la fel de mare cum era raportat în afara țării. O parte din discuții au fost intermediate de Rusia şi Oman. Totodată, sunt speranțe tot mai mari că dialogul dintre Teheran și Washington va continua și în zilele următoare.

Şi AFP scrie, citând un înalt oficial saudit, că Arabia Saudită, Qatar și Oman l‑au convins pe Trump, să "oferă Iranului o șansă", adică să evite un atac militar imediat și să acorde timp pentru negocieri. Separat, Reuters relatează că alerta de securitate la baza aeriană americană Al Udeid din Qatar a fost redusă, iar aeronavele americane care fuseseră relocate la începutul acestei săptămâni se întorc treptat.

Trump a postat joi la prânz pe reţeaua sa Truth Social un fragment dintr-o ştire de pe Fox News în care se precizează că un protestatar iranian nu va mai fi executat, în urma avertismentelor sale publice. Trump a numit informaţia "o veste bună" și a spus că speră ca astfel de decizii să continue

Miercuri, baza aeriană Al Udeid din Qatar, care găzduiește aproximativ 10.000 de soldați, a intrat în stare de alertă, alimentând speculațiile privind un atac american iminent asupra Teheranului. Mai târziu în aceeași zi, Trump a spus că a primit asigurări că Iranul nu mai ucide protestatari și că nu există planuri pentru execuţia arestaţilor. "Ni s‑a spus că uciderile din Iran se opresc și s‑au oprit. Se opresc, și nu există planuri pentru execuții sau o execuție", a spus Trump în Biroul Oval, fără a precizat sursa informației.

Portavionul USS Lincoln, trimis în ultimele ore spre Golful Persic

Declarația sa a calmat traderii îngrijoraţi de posibilitatea ca o acțiune militară să afecteze producția iraniană de ţiţei şi a dus la scăderea preţului la petrol. Portavionul USS Lincoln și navele militare care îl însoțesc au fost trimise în ultimele ore din Oceanul Indian spre Golful Persic.

Nu este clar dacă această decizie vine înaintea unui nou atac sau are rolul de a creea confuzie în Iran. Opțiunile militare rămân pe masă, a confirmat o sursă diplomatică pentru FT. "Trump este cu degetul pe trăgaci și gata să susțină că dezescaladarea a fost la cacealma", a spus sursa citată. Președintele american vrea un "rezultat rapid și clar", asemenea celui obținut prin intervenția militară în Venezuela.

