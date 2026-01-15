Preşedintele SUA, Donald Trump, a ameninţat joi că va recurge la Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze forţele militare în Minnesota, stat condus de rivalii democraţi, pe fondul tensiunilor crescânde legate de mobilizarea agenţilor federali antiimigraţie (ICE) în cel mai populat oraş al statului, care a devenit scena unor ciocniri zilnice.

Donald Trump ameninţă cu Legea insurecţiei în Minneapolis. Armata ar putea fi mobilizată pentru intervenţie - Profimedia

"Dacă politicienii corupţi din Minnesota nu respectă legea şi nu îi opresc pe agitatorii profesionişti şi pe insurgenţi să atace patrioţii din I.C.E., care doar încearcă să-şi facă treaba, voi institui Legea Insurecţiei", a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Ameninţarea lui Trump a venit imediat după ce miercuri, un agent ICE a împuşcat în picior un venezuelean care fugea de un control rutier în Minneapolis, la o săptămână după ce un alt agent ICE a împuşcat mortal o femeie, cetăţean american.

Pe 7 ianuarie, o americancă de 37 de ani, Renee Nicole Good, a fost împuşcată în maşina sa în Minneapolis, în timp ce participa la o acţiune de blocare a unei operaţiuni a agenţilor federali de imigrare, trimişi în număr mare în oraş pentru a efectua o serie de arestări. Cazul a declanşat numeroase manifestaţii în acest mare oraş din nordul Statelor Unite şi tensiuni cu forţele de ordine federale.

Şi, în timp ce tensiunile persistau, un agent ICE a împuşcat un bărbat venezuelean în picior miercuri seara în Minneapolis, provocând noi ciocniri între manifestanţi şi poliţişti.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, care aplică măsurile dure luate de Trump în materie de imigraţie, a declarat că, în timpul incidentului de miercuri, două persoane l-au atacat pe agentul federal cu o mătură şi o lopată de zăpadă în timp ce acesta se lupta cu venezuelanul, care, potrivit DHS, se afla ilegal în SUA.

Autorităţile locale democrate sunt de o săptămână foarte critice faţă de guvernul lui Donald Trump şi îi cer să retragă agenţii federali ai serviciului ICE.

Ce este legea insurecţiei

Legea insurecţiei este o lege care autorizează preşedintele să desfăşoare forţe militare pe teritoriul SUA.

Donald Trump a ameninţat de mai multe ori în ultimele luni că va recurge la acest instrument excepţional, Legea insurecţiei, care i-ar permite să mobilizeze armata pentru a menţine ordinea, în special din cauza deciziilor nefavorabile ale justiţiei cu privire la folosirea Gărzii Naţionale, o forţă militară de rezervă, în situaţii considerate ameninţătoare de către preşedinte. Însă până în prezent, preşedintele nu şi-a pus în aplicare ameninţarea cu invocarea Legii insurecţiei.

"Insurrection Act", o compilaţie de legi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, este o formă de stare de urgenţă care permite statului federal să utilizeze armata în scopul menţinerii ordinii pe teritoriul american. Această lege excepţională permite eludarea unei alte legi, „Posse Comitatus Act”, care interzice utilizarea armatei împotriva cetăţenilor americani.

"Insurrection Act" a fost invocată ultima dată în 1992 de preşedintele George Bush senior, la cererea guvernatorului republican al Californiei, care se confrunta cu revolte fără precedent în Los Angeles, în urma achitării poliţiştilor care îl bătuseră pe Rodney King, un şofer de culoare, în anul precedent.

