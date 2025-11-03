După amenințările lui Putin, Trump nu va livra Tomahawk Ucrainei: Războiul trebuie decis pe câmpul de luptă

Donald Trump a confirmat că nu trimite, pentru moment, Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, chiar dacă Pentagonul și-a dat acordul în acest sens, sugerând că uneori războiul trebuie decis prin luptă. Reacția sa vine după ce Vladimir Putin a anunțat, în ultima săptămână, testarea a două rachete strategice cu capacitate nucleară. Totodată, președintele american i-a numit pe Putin și pe Xi Jinping "lideri inteligenți și foarte puternici, care nu trebuie subestimați" și a spus că președintele rus "vrea să facă afaceri cu SUA și să aducă mulți bani în Rusia".

Președintele Donald Trump a declarat duminică 2 noiembrie că, deocamdată, nu intenționează să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Întrebat de jurnaliști la bordul Air Force One dacă administrația sa ia în considerare trimiterea de rachete Tomahawk la Kiev, Trump a răspuns: "Nu, nu încă... lucrurile se pot schimba, dar în acest moment, nu". Declarațiile vin după ce Pentagonul ar fi semnalat că dispune de un stoc suficient de rachete Tomahawk în cazul în care Casa Albă ar aproba un transfer către Ucraina.

Unii experții militari occidentali spun că, dacă ar fi aprobată furnizarea rachetelor Tomahawk ar permite Ucrainei să lovească ținte militare adânc în interiorul Rusiei, crescând presiunea asupra lui Putin și oferind Kievului un avantaj mai mare la eventualele negocieri de pace.

Deși nu a implicat o legătură directă, precizările lui Trump vin și după ce Vladimir Putin a anunțat testarea unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, Burevestnik, și a unei drone subacvatice cu propulsie nucleară, Poseidon. Testele ar fi avut loc pe 21, respectiv 28 octombrie.

Tot la bordul avionului prezidenţial, jurnaliștii l-au întrebat pe Trump care ar fi "punctul de cotitură" care i-ar demonstra că Putin nu dorește să încheie războiul din Ucraina. "Nu există un punct final. Uneori trebuie să lași lucrurile să se desfășoare. A fost un război greu pentru Putin, a pierdut mulți soldați, poate milioane. A fost greu pentru Ucraina, greu pentru ambele părți. Uneori trebuie să lași războiul să se poarte până la capăt", a răspuns el, sugerând că așteaptă rezolvarea conflictului prin luptă.

Și referitor la cele 300 de miliarde de dolari, active rusești înghețate, Trump a dat un răspuns dezamăgitor pentru Ucraina. Întrebat dacă le-ar folosi ca mijloc de presiune asupra lui Putin, liderul american a răspuns: "Europa și Rusia poartă discuții, dar eu nu sunt implicat în acele discuții". Într-un interviu separat acordat CBS News pe 31 octombrie, Trump a afirmat că presiunea economică asupra Rusiei funcționează, dar a subliniat că situația este diferită față de alte țări, deoarece SUA "nu au prea multe relații comerciale cu Rusia".

Trump i-a numit pe Putin și pe Xi Jinping (președintele Chinei) "lideri inteligenți și foarte puternici, care nu trebuie subestimați" și a spus că președintele rus "vrea să facă afaceri cu SUA și să aducă mulți bani în Rusia". De asemenea, Trump a comentat și anunțul său de pe 30 octombrie privind reluarea testelor nucleare americane, afirmând că este un răspuns la testele anunțate de Moscova. "Coreea de Nord testează constant, iar China face teste în secret. Nu vreau să fim singura țară care nu testează".

