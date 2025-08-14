Summitul din Alaska dintre Trump şi Putin vine cu mize majore pentru România şi Estul Europei. Premierul polonez a dezvăluit că Moscova vrea să includă într-un posibil acord şi reducerea numărului de militari NATO de pe flancul estic. În schimb, europenii cer un armistiţiu imediat, iar liderul de la Casa Alba avertizează că lipsa unui acord va avea consecinţe grave pentru Rusia. Întâlnirea istorică îi va aduce pe cei doi lideri faţă în faţă mâine seară, la 22:30, ora României.

Pregătit de o săptămână, summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin se concentrează pe problema Ucrainei. Premierul Poloniei susţine însă că Moscova îşi face planuri pentru toată regiunea. "Cum au mai făcut de-a lungul istoriei, ruşii vor să joace rolul de presupuşi garanţi ai securităţii anumitor ţări, precum Polonia. De mai multe zile, se vorbeşte despre faptul că ruşii vor să includă în discuţiile despre viitorul Ucrainei tema reducerii prezenţei trupelor NATO în Polonia, de exemplu", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei.

Primul avion al delegaţiei Kremlinului este deja pe drum

"Viitorul şi securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre, sunt în joc", a scris şi Nicuşor Dan, pe platforma X. Şefii de state şi guverne din Europa i-au transmis lui Trump propriile condiţii. O încetare a focului imediată şi garanţii de securitate pentru Ucraina. În plus, Kievul nu va accepta recunoaşterea regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporijie si Herson ca teritorii ruseşti. Miliardarul de la Casa Albă a fost de acord, după ce şeful NATO i-a explicat că cedarea regiunii Donbas înseamnă cale liberă pentru Putin către Kiev.

"Vor fi consecinţe pentru Rusia dacă Vladimir Putin nu va fi de acord să oprească războiul după întâlnirea de vineri? Da, vor fi. Vor fi consecinţe foarte grave", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. "Tocmai am vorbit cu Trump, înainte să urc pe scenă, şi mi-a spus clar că va fi misiunea noastră, ca administrație, să readucem pacea în Europa", a declarat JD Vance, preşedintele SUA. Ca să îl convingă pe Putin să semneze un acord, Trump pune pe masă o ofertă bună din punct de vedere economic - Rusia să aibă acces la mineralele rare din Ucraina. În caz contrar, ameninţă cu suprataxe vamale de sută la sută pentru Moscova şi ţările care cumpără petrol de la Putin. Efectul ar fi devastator pentru economia rusă.

"Bugetul este sub presiune și, dacă prețul petrolului ar scădea, atunci Rusia s-ar confrunta cu o potențială criză financiară", a declarat Chris Weafer, analist economic. Summitul ruso-american va începe la 22.30, ora României. Trump şi Putin au programată o întâlnire faţă în faţă, doar cu traducătorii. Urmează apoi o şedinţă cu miniştrii Apărării şi cei de Externe în sală, iar apoi un prânz de lucru. Primul avion al delegaţiei Kremlinului este deja pe drum.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰