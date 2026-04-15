Prietenia dintre Trump și Meloni s-a rupt. De ce a fost atacul la adresa Papei ultima picătură

Donald Trump îi creează Giorgiei Meloni o problemă infernală, titrează Politico. Relația de prietenie dintre președintele SUA și premierul italian pare că s-a rupt luni. După ce liderul de la Casa Albă a intrat în război cu Papa de la Vatican, șefa guvernului de la Roma s-a văzut nevoită să intervină pentru a apăra valorile catolice ale electoratului ei. Declarațiile lui Trump sunt inacceptabile, a spus ea. Reacția lui Meloni a fost taxată dur ulterior de Trump: "Ea este cea inacceptabilă, nu o interesează dacă Iranul obține o armă nucleară", a atacat-o președintele SUA.

Donald Trump a pus-o din nou, luni, pe Giorgia Meloni într-o situație delicată, însă de această dată premierul italian nu a mai avut ce să facă și a reacționat. Pentru a nu îndepărta electoratul catolic, șefa guvernului de la Roma și aliata lui Donald Trump l-a criticat, în premieră, pe acesta de la întoarcerea lui la Casa Albă.

Cum s-a stricat relaţia dintre Trump şi Meloni

Liderul american l-a atacat în weekend pe Papa Leon al XIV-lea, după ce suveranul pontif, care este american, a criticat în cel mai puternic mod de până acum războiul lansat de SUA-Israel în Iran. Suveranul pontif a spus că războiul din Iran este un conflict lipsit de sens și a cerut pace, aruncând în aer tensiunile mocnite dintre Casa Albă și Vatican. "Ajunge cu idolatria de sine și a banului! Ajunge cu demonstrațiile de forță! Ajunge cu războiul! Adevărata forță se manifestă în slujirea vieții", a spus Papa Leon al XIV-lea în Bazilica Sfântul Petru din Roma.

"Consider inacceptabile declarațiile președintelui Trump despre Sfântul Părinte. Papa este conducătorul Bisericii Catolice și este firesc și corect să ceară pacea și să condamne toate formele de război", a transmis Meloni luni.

Într-un interviu acordat ziarului italian Corriere della Sera, când a fost întrebat despre reacția lui Meloni, Trump a răspuns direct: "Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu o interesează dacă Iranul obține o armă nucleară și ar putea arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea posibilitatea".

În continuare, Trump l-a atacat din nou pe Papa Leon al XIV-lea, despre care a spus că "nu înțelege și nu ar trebui să vorbească despre război, întrucât habar nu are ce se întâmplă". "El nu înțelege că 42.000 de protestatari au fost uciși în Iran luna trecută", a mai susținut președintele american. În același interviu, Trump a criticat-o pe Meloni pentru ceea ce el a descris drept lipsa ei de acțiune în războiul din Iran și a acuzat-o că se așteaptă ca "SUA să facă munca pentru ea".

"Nu mai este aceeași persoană și nici Italia nu va mai fi aceeași țară. Imigrația ucide Italia și toată Europa", a atacat Trump, amintind că Giorgia Meloni a câștigat alegerile după o campanie în care a promis oprirea migrației ilegale, dar, chiar și după ce a preluat puterea, migranții au continuat să debarce în număr mare în Italia. Președintele SUA a mai spus că nu a mai vorbit "de mult timp" cu Giorgia Meloni.

Dreapta din Italia a sărit în apărarea Papei

Atacul lui Trump la adresa Vaticanului a pus presiune pe politicienii de dreapta din Italia să apere poziția Suveranului Pontif, în contextul în care alegătorii lor sunt apropiați de ideile lui Trump, în special în ceea ce privește migrația, dar sunt și puternic atașați de Biserica Catolică și de Papă.

Vicepremierul Matteo Salvini, și el susținător al lui Trump, a fost deosebit de vocal în a critica atacul acestuia: "Dacă cineva lucrează cu adevărat pentru pace și pentru rezolvarea conflictului, acela este Papa Leon". "Să-l ataci pe papă, simbol al păcii și ghid spiritual pentru miliarde de catolici, nu pare un gest util sau inteligent", a adăugat acesta.

La anul, Italia are alegeri parlamentare, iar în acest context, inițial, Meloni a fost mai rezervată, prinsă între loialitatea față de Trump pe scena internațională și respectul față de liderul religios cu autoritate morală în rândul alegătorilor conservatori. Presiunea publică și criticile opoziției au forțat-o însă să adopte o poziție clară.

Liderul Mișcării 5 Stele, Giuseppe Conte, a condamnat atacurile "de neconceput" ale lui Trump și a ironizat ezitarea lui Meloni în a lua atitudine. La rândul său, Carlo Calenda, liderul partidului centrist Azione, a calificat drept "jenant" refuzul premierului de a-l apăra pe Papa, acuzând-o de slăbiciune politică și de subordonare față de Trump.

Relaţia cu Trump a devenit din atu în problemă politică pentru Meloni

Deși Trump a influențat decisiv tonul și direcția politicii de dreapta la nivel global în ultimul deceniu, odată cu războiul din Iran, această influență este percepută tot mai mult ca fiind toxică, explică POLITICO.

Aliații lui Meloni au recunoscut că relația ei cu liderul american și războiul din Iran au contribuit la eșecul referendumului privind reformele constituționale de luna trecută. O altă lovitură în acest sens a venit weekendul trecut, când Viktor Orban a suferit o înfrângere catastrofală în Ungaria, în ciuda sprijinului primit din partea administrației Trump.

Într-un discurs recent în Parlament, Meloni a încercat să se distanțeze de Trump, enumerând mai multe puncte de dezacord, de la Groenlanda la tarifele vamale și la războiul împotriva Iranului. În practică, însă, a continuat să susțină inițiativele diplomatice ale acestuia și chiar l-a propus pentru Premiul Nobel pentru Pace.

Strategia lui Meloni arată un joc la doua capete, între Trump și opinia publică italiană, tot mai nemulțumită de apropierea guvernului de Washington. "Prețul politic pentru Meloni ar putea fi greu de controlat", a avertizat analistul Leo Goretti, de la Institutul Italian pentru Afaceri Internaționale.

Italia resimte deja efectele economice ale politicilor lui Trump, iar atacul la adresa Papei, "un simbol al culturii și identității italiene, intangibil pentru majoritatea italienilor", va intensifica reevaluarea acestei relații. "Este un moment foarte dificil pentru guvern, iar impactul asupra opiniei publice nu va putea fi evitat", a concluzionat analistul italian.

Giorgia Meloni a fost, în cele din urmă, nevoită să traseze o linie în relația cu Trump. Este posibil însă ca gestul premierului italian să fi venit prea târziu, a conchis POLITICO.

Georgiana Dulgheru

