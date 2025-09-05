Rusia refuză orice compromis în cazul Ucrainei. Vladimir Putin ameninţă că militarii europeni care ajung acolo vor deveni automat ţinte. Asta după ce, ieri, 26 dintre ţările aliate Kievului au convenit să trimită trupe de menţinere a păcii.

În exclusivitate pentru Observator, Nicuşor Dan a explicat că ţara noastră nu va participa la această iniţiativă. La Washington, Donald Trump a promis că va discuta iar cu Putin şi a decis tăierea fondurilor acordate armatelor europene de pe flancul estic al NATO.

"26 de ţări s-au angajat fie să desfăşoare trupe în Ucraina, fie să fie prezente pe uscat, pe mare sau în aer, pentru a garanta securitatea Ucrainei imediat după încetarea focului sau semnarea păcii" a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Ucraina susţine că "zeci de mii" de militari occidentali vor fi desfăşuraţi în Ucraina

După luni de discuţii, garanţiile de securitate acordate Ucrainei încep să prindă contur. Emmanuel Macron nu a precizat numărul trupelor, dar Kievul susţine că este vorba despre zeci de mii de militari. Ultima cifră vehiculată a fost de 60.000 de soldaţi. Ei nu vor lupta şi vor fi desfăşuraţi în spatele liniei frontului pentru a împiedica o nouă agresiune. Italia sau Polonia nu vor trimite contingente.

"Multe din ţările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeaşi decizie pe care o avem şi noi - de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operaţiunile de menţinere a păcii" a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan.

Nici Statele Unite nu vor avea militari în teren. Donald Trump promite însă sprijin aerian.

"Președintele Trump se așteaptă la o Europă mai puternică. […] În același timp, este foarte dezamăgit de unele țări europene, în special Ungaria și Slovacia, deoarece acestea continuă să cumpere petrol rusesc" a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin respinge ideea trupelor occidentale în Ucraina

Vladimir Putin promite să respecte un eventual acord de pace, dar spune că înţelegerea nu poate include staţionarea de trupe occidentale.

"Aceasta este una dintre cauzele principale ale conflictului, atragerea Ucrainei în NATO. Dacă trupele străine pun piciorul acolo, mai ales acum, când sunt în desfășurare lupte, vom presupune că sunt o țintă legitimă" a declarat liderul rus Vladimir Putin.

Trump taie fondurile de apărare ale ţărilor de la graniţă cu Rusia

În acest condiţii, Washingtonul caută soluţii alternative. Postul american NBC News scrie că Pentagonul ia în calcul înfiinţarea unei zone-tampon, care să fie patrulată de trupe din Bangladesh sau Arabia Saudită, supravegheate din aer de drone şi avioane americane.

Până atunci, liderul de la Casa Albă va elimina fondurile alocate armatelor est-europene care se antrenează pentru un posibil atac al Rusiei. În perioada 2018 - 2021, programul a adus şi României peste 80 de milioane de dolari.

Decizia vine în condiţiile în care apare un puternic bloc anti-american şi anti-Uniunea Europeană.

"Se pare că am pierdut India şi Rusia în favoarea Chinei cea întunecată", a scris Trump pe reţeaua lui de socializare, după imaginile cu Putin, Xi Jinping şi Narendra Modi de la Beijing.

