Donald Trump nu este deloc mulţumit de cum decurg negocierile dintre Rusia şi Ucraina. Liderul american a anunţat că va adopta o altă tactică în relaţia cu Kremlinul, dacă eforturile sale de pace nu vor da rezultat. Vladimir Putin spune în schimb că vede lumina de la capătul tunelului în relaţiile cu Statele Unite. Între timp, europenii iau în calcul să trimită trupe de menţinere a păcii sub comandament american, după încheierea războiului. Propunerea l-ar putea face pe Vladimir Putin să se ridice de la masa negocierilor.

La nici o săptămână după ce l-a primit pe Vladimir Putin cu aplauze la întâlnirea istorică din Alaska, Donald Trump pare să-şi fi pierdut din nou răbdarea cu liderul de la Kremlin. Într-o conferinţă de presă susţinută în Biroul Oval, liderul american a sugerat că-i va lăsa pe ruşi şi ucraineni să organizeze singuri întâlnirea Putin - Zelenski.

Ultimatumul lui Trump

"E nevoie de doi pentru un tango. Am vrut să am o întâlnire cu cei doi. Aş fi putut fi la acea întâlnire, dar mulţi cred că nu va ieşi nimic din ea", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite. Întrebat cât timp îi mai acordă lui Putin, Trump a răspuns: "Câteva săptămâni. Vom găsi o soluţie. Cred că în două săptămâni voi şti în ce direcţie mă îndrept."

Într-un gest neaşteptat, Trump a scos apoi din sertar o fotografie cu Putin făcută la summitul de săptămâna trecută din Alaska şi a sugerat că liderul de la Kremlin ar putea participa la Cupa Mondială din 2026 din SUA. "El a fost foarte respectuos faţă de mine şi de ţara noastră, dar nu la fel de respectuos faţă de alţii", a mai spus Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Putin, despre relaţia cu SUA

Aflat în vizită în oraşul Sarov, centrul nuclear al Rusiei, Vladimir Putin a vorbit cu optimism despre relaţia cu Statele Unite. "Odată cu venirea preşedintelui Trump, cred că, în sfârşit, vedem o lumină la capătul tunelului. Am avut o întâlnire foarte bună, substanţială şi transparentă în Alaska. Următorii paşi depind acum de conducerea Statelor Unite", a declarat Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Între timp, oficiali militari europeni şi americani continuă să discute garanţiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi.

În exclusivitate pentru Observator, premierul Ilie Bolojan a dat asigurări - soldaţii români nu vor merge în Ucraina, dar vom pune la dispoziţie bazele militare pentru aliaţi.

"România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat - nu vom trimite trupe având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statele Unite ale Americii, ale celorlalți aliați", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Preşedintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Ştefanciuk, s-a întâlnit ieri cu o delegaţie a Parlamentului României. Speră ca oficialii români să joace un rol activ în sprijinirea Ucrainei la nivel internațional. Printre subiectele-cheie discutate în timpul întâlnirii s-a numărat și dezvoltarea dialogului trilateral dintre Ucraina, România și Republica Moldova.

Pe front, cel mai nou atac al Kievului a vizat direct imperiul petrolier al lui Vladimir Putin. O dronă a lovit conducta Drujba, din regiunea Bryansk.

