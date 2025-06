Grindeanu: Decizia privind intrarea PSD la guvernare va aparține comitetelor politice judeţene

"Astăzi am avut o şedinţă de Birou Permanent Naţional. Am luat câteva decizii, poate cea care era cea mai aşteptată, legată de consultarea partidului. Atunci când vom hotărî dacă vom intra sau nu în această formulă de guvernare am hotărât paşii. Prima oară să discutăm despre proiecte, măsuri, despre ceea ce se doreşte a se face în România pentru români în următorii ani şi după aceea să supunem toate aceste lucruri votului colegiilor mei. Şi sunt bucuros că propunerea pe care am avut-o, aceea de a consulta toate comitetele politice judeţene, şi anume toţi primarii partidului, toţi consilierii judeţeni, toţi parlamentarii PSD, în luarea acestei decizii a fost adoptată în unanimitate. Asta este un lucru bun, care dă legitimitate eventualei viitoare decizii şi de a intra sau de a nu intra la guvernare", a spus Grindeanu la sediul central al PSD.

Decizia privind intrarea PSD la guvernare va aparține comitetelor politice judeţene

El a adăugat că PSD va alcătui echipe de lucru pe domenii structurate de activitate, după configuraţia actuală a guvernului, care, care atunci când se va hotărî, vor discuta despre programe şi proiecte pentru viitorul executiv.

"Suntem foarte hotărâţi să discutăm prima oară aceste lucruri. Dovadă şi acele discuţii legate de program, de proiecte şi de lucrurile care au cu adevărat impact asupra vieţii românilor, dincolo de participarea sau nu a PSD la guvernare. Dovadă că astăzi am deschis seria consultărilor cu sindicatele. Acum e în continuare în desfăşurare această întâlnire. Îmi pare că în aceste zile s-a discutat un pic şchiop, fără a avea şi un alt partener social important, şi anume sindicatele", a afirmat Grindeanu.

