Grindeanu propune reluarea ședințelor Coaliției: Mi-aș dori să avem asumare pe Pachetul 2 săptămâna aceasta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni la Parlament că social-democrații sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt două chestiuni care trebuie clarificate, și anume în zona de măsuri fiscale și în cea de administrație. El a adăugat că, dacă pachetul doi s-ar fi referit numai la eliminarea privilegiilor, PSD ar fi fost de acord, însă acolo sunt și alte aspecte care trebuie discutate. Suntem de acord, în mare parte, cu eliminarea privilegiilor, cu noua formă a legii insolvenței și cu măsurile din Sănătate. Sunt mai multe chestiuni de clarificat în pachetul doi de măsuri fiscale, a declarat Grindeanu.

"Am anunțat și în urmă cu o săptămână. Suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor, tot ceea ce conține. Suntem de acord cu zona de... noua formă a legii insolvenței, suntem de acord cu propunerile venite din partea ministrului nostru de la Sănătate, domnul Rogobete, pe zona de sănătate".

"Avem două chestiuni în discuție care trebuie clarificate săptămâna aceasta: pe zona de măsuri fiscale, pachetul 2, și pe zona de administrație. Sunt două aspecte care trebuie lămurite înainte ca acest pachet social să fie promovat. Lucruri care țin de taxarea capitalului și de multinaționale. Nu avem încă o formă definitivă. Astăzi, când vorbim, nu există o formă definitivă asumată de Ministerul Dezvoltării, de exemplu, pe pachetul care cuprinde administrația. Vreau să avem această formă pentru a o discuta în interiorul fiecărui partid, să aducem propuneri, unele venite și din partea primarilor și a președinților de consilii județene care s-au întâlnit cu premierul, și să ajungem la un numitor comun înainte de a fi promovat pachetul doi", a declarat Grindeanu azi la Parlament.

Liderul social-democrat a precizat că așteaptă ca ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, să prezinte astăzi în Coaliție cifrele privind rectificarea. "Astăzi mă aștept ca ministrul Nazare să vină la Coaliție și să ne prezinte o primă formă. Dacă PSD va hotărî că da, mă aștept ca Nazare să fie prezent la Coaliție să prezinte măsurile fiscale care vor face parte din pachetul doi și să discutăm, în linii mari, și despre rectificare. Mă interesează în special să vedem finanțarea investițiilor", a spus Grindeanu

El a precizat care sunt pașii care trebuie făcuți în aceste zile. "Voi propune să revenim la discuții; acesta este primul pas. Pasul doi va fi să vedem forma finală propusă de ministere. Poimâine vom avea o altă ședință a Coaliției pentru a definitiva pachetul", a mai declarat el.

Ulterior, PSD s-a reunit pentru a vota întoarcerea la ședințele coaliției. Grindeanu a declarat la sosirea la sediu că "Mi-aș dori să avem asumarea pe Pachetul 2 săptămâna aceasta, dar probabil va fi nevoie de mai multe ședințe de Coaliție".

PSD refuză de două săptămâni să mai participe la ședințele coaliției

Amintim că PSD refuză de doua săptămâni să mai participe la ședințele coaliției, după certurile provocate de organizarea funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu. Sorin Grindeanu declara pe 11 august că partidul va reveni la şedinţele coaliţiei doar dacă, înaintea discuţiilor despre al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului, va fi adoptat un set de măsuri privind eliminarea privilegiilor.

Potrivit surselor Obsevator, social democraţii au spus săptămâna trecută că nu vor reveni la şedinţele Coaliţiei până nu va exista un acord în Coaliţie pe Pachetul II şi pe proiectele din Anghel Saligny.

