După negocieri eşuate şi şedinţe anulate, liderii coaliţiei se întâlnesc din nou pentru a se pune de acord asupra tăierilor de posturi şi concedierilor din primării şi consiliile judeţene. Războiul însă este departe de a se termina, mai ales că PSD nu e de acord cu propunerile PNL şi a pregătit deja mai multe modificări.

Azi, la ora 18:00, va începe ședința Coaliției de guvernare, o ședință în care se vor relua negocierile pentru reforma administrației locale. Este un subiect care generează în continuare tensiuni majore la vârful coaliției.

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au anunțat că există un acord politic pentru concedierile din primării și din consiliile județene: 10% din posturile ocupate ar urma să fie desființate, potrivit președintelui și premierului. Ar însemna că aproape 13.000 de funcționari care lucrează în prezent în administrația locală și-ar pierde locurile de muncă. Social-democrații refuză acest procent de 10%.

Grindeanu: PSD nu este de acord cu concedierile în masă

Sorin Grindeanu spunea că PSD nu este de acord cu concedieri în masă în primării și în consiliile județene. Ba mai mult decât atât, PSD propune ca alternativă o reducere a cheltuielilor cu 10% în administrația locală și, ar vrea social-democrații, ca primarii și liderii județeni să decidă singuri cum vor aplica aceste economii în administrația locală. Urmează discuții tensionate astăzi în ședința coaliției de guvernare în privința acestui procent de 10% și în privința concedierilor din primării și din consiliile județene.

Guvernul a finalizat centralizarea datelor pe care le-a adunat prin prefecturi de la primăriile din întreaga țară. Sorin Grindeanu spunea că aceste date arată că, în prezent, în primăriile și consiliile județene din România sunt 125.000 de posturi ocupate. Dacă am aplica acel procent de 10% anunțat de președinte și premier, ar însemna undeva la aproximativ 13.000 de posturi care ar urma să fie desființate.

Alegerile pentru Primăria Capitalei, motiv de ceartă în Coaliţie

Un alt subiect care generează tensiuni la vârful coaliției de guvernare este legat de alegerile pentru Primăria Capitalei. Sorin Grindeanu spunea că PSD nu va accepta ca PNL și USR să aibă un candidat comun pentru Primăria Capitalei, pentru că, în viziunea social-democraților, asta ar însemna că PSD este izolat în coaliția de guvernare.

Însă, spunea Sorin Grindeanu, PSD ar fi de acord ca toate cele trei partide din coaliție - PNL, PSD și USR - să aibă candidați separați în cursa pentru Primăria Capitalei. Altfel, cei din USR îi cer premierului să respecte legea în vigoare și să emită hotărârea de guvern privind data alegerilor locale, în condițiile în care legea prevede că, la 90 de zile după vacantarea postului de primar, ar trebui organizate alegeri locale, lucru care nu s-a întâmplat, termenul fiind depășit.

