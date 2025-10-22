Reacția lui Grindeanu, întrebat dacă o pensie de 5.000 de euro e mare: Hai, dom’le, lasă-mă!

Sorin Grindeanu a avut o reacţie nervoasă, miercuri, la Parlament, pe tema pensiilor magistraţilor. Întrebat de reporterul Observator, Marius Gârlaşiu, dacă o pensie medie de 5.000 de euro i se pare mare, preşedintele interimar al PSD s-a supărat şi a evitat să răspundă.

Întrebat de reporterul Observator, Marius Gârlaşiu, dacă o pensie medie de 5.000 de euro i se pare mare, Sorin Grindeanu s-a supărat și a evitat să răspundă: "Hai, dom’ne, lasă-mă. Îmi pui aceeași întrebare de 10 mii de ori?".

Scandalul din Coaliție, după decizia CCR privind pensiile magistraților, se acutizează. Premierul Ilie Bolojan vrea să reia rapid procedura, să păstreze același proiect, cu aceleași condiții, să ceară avizul CSM, așa cum a cerut CCR, apoi să aștepte 30 de zile și să își asume răspunderea în Parlament.

PSD vrea mai întâi negocieri cu CSM, ICCJ și magistrații, și apoi eventuale modificări la proiectul inițial pentru a face unele concesii magistraților. PSD speră să ajungă la un compromis cu magistrații dacă pensia ar crește la 75% din salariul net, iar perioada de tranziție ar crește la 15 ani. Bolojan consideră că, dacă ar face un grup de lucru, asta ar însemna amânarea reformei.

Grindeanu l-a avertizat miercuri pe Bolojan că "va trebui să plece acasă" dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraților fără a avea un dialog cu actorii din domeniu și dacă nu va ține cont de "observațiile președintelui Nicușor Dan". "Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeași procedură, fără a avea dialog cu toți actorii, sau măcar să țină cont de ce spune președintele României, atunci trebuie să plece acasă", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului. Grindeanu a mai spus ca el ştie "pe surse" că proiectul de lege ar fi fost oricum neconstituţional "şi pe fond".

Un alt lider PSD, Mihai Fifor, a lansat şi el un atac la adresa premierului: "PSD nu mai poate tolera ca un singur om, orbit de orgoliu, să blocheze un întreg stat. Toată ţara a văzut ce a rezolvat Bolojan până acum: nimic. Doar fonduri europene blocate, tensiuni cu sistemul judiciar şi o economie sufocată de indecizie'', a scris deputatul marţi noapte pe Facebook.

Amintim că, luni, Curtea Constituţională a admis sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor şi a stabilit că lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, coroborat cu neaşteptarea de către Guvern a curgerii întregului termen de 30 de zile necesar obţinerii acestuia, încalcă mai multe articole din Constituţie.

