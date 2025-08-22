Prognoza meteo 25 august-22 septembrie. Începutul toamnei vine cu temperaturi ridicate

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 25 august-22 septembrie.

Potrivit meteorologilor, începutul toamnei vine cu temperaturi peste mediile normale în cea mai mare parte a României.

Vremea 25 august - 1 septembrie

Potrivit ANM, în săptămâna 25 august-1 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în jumătatea nord-estică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitar în cele sudice și la munte, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea 1 septembrie - 8 septembrie

În săptămâna 1-8 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, deficitare în sud, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Vremea 8 septembrie - 15 septembrie

În săptămâna 8-15 septembrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele specifice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea 15 septembrie - 22 septembrie

În săptămâna 15-22 septembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, au precizat meteorologii.

